Người dân Phú Thịnh đoàn kết, gìn giữ bản sắc văn hóa, nâng tầm giá trị cây chè

Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Trịnh Xuân Trường, cùng lãnh đạo tỉnh chứng kiến thi gói bánh chưng.

Được thành lập trên cơ sở sáp nhập hai xóm Làng Phan và Đồi Chè, Phú Thịnh hiện có 455 hộ với 1.855 nhân khẩu thuộc 5 dân tộc cùng sinh sống. Năm 2026, xóm duy trì 48ha chè, sản lượng chè búp tươi ước đạt 627 tấn. Các mô hình chăn nuôi, trồng rừng và dịch vụ tiếp tục tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân. Toàn xóm hiện còn 1 hộ nghèo và 6 hộ cận nghèo.

Cùng với phát triển kinh tế, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, khuyến học, chăm lo thiếu nhi được quan tâm. Các đợt vệ sinh môi trường thu hút hơn 1.200 lượt người tham gia; những mô hình tự quản về an ninh trật tự, bảo vệ môi trường và hỗ trợ chuyển đổi số từng bước phát huy hiệu quả. Nhân dân tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua, giúp nhau phát triển sản xuất, xây dựng khu dân cư văn minh.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Trịnh Xuân Trường.

Phát biểu tại Ngày hội, ông Trịnh Xuân Trường biểu dương tinh thần đoàn kết, nỗ lực của Nhân dân xóm Phú Thịnh; đồng thời đề nghị địa phương tiếp tục gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc, từ tiếng nói, phong tục, tập quán đến lễ hội truyền thống. Trong đó, cần chú trọng bảo tồn, truyền dạy điệu múa Tắc xình cho thế hệ trẻ, để di sản được tiếp nối và lan tỏa trong cộng đồng.

Nhấn mạnh cây chè vừa là sinh kế, vừa là biểu tượng văn hóa của Thái Nguyên, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên đề nghị địa phương khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, gắn sản xuất, chế biến chè với phát triển du lịch, quảng bá văn hóa trà đến du khách trong nước và quốc tế. Đồng thời, quan tâm gìn giữ tri thức trồng, chế biến chè, hướng tới đề nghị UNESCO ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.

Ông Trịnh Xuân Trường cũng nhấn mạnh vai trò của gia đình trong xây dựng cộng đồng ấm no, hạnh phúc; đề nghị cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, phát huy trách nhiệm nêu gương. Cấp ủy, chính quyền, Ban Công tác Mặt trận và Nhân dân tiếp tục củng cố tinh thần đoàn kết, đồng thuận, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên tặng quà cho người dân xóm Phú Thịnh.

Nhân dịp này, lãnh đạo tỉnh trao tặng khu dân cư bức tranh Bác Hồ và Bác Tôn cùng 10 triệu đồng; trao 15 suất quà cho các hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn.

Phần hội diễn ra sôi nổi với các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, trong đó có điệu múa Tắc xình, góp phần tôn vinh bản sắc văn hóa dân tộc và thắt chặt tình đoàn kết trong cộng đồng.