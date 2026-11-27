Khách du lịch ưa chuộng dừa xứ Rạng

Hiệu quả những vườn dừa đất cát ven biển

Những hàng dừa xanh ngắt nối nhau hai bên đường dẫn vào tổ dân phố (TDP) 9, 10, phường Mũi Né. Trên vùng đất cát ven biển, cây dừa cho trái sai buồng, nước ngọt thanh, được người tiêu dùng ưa chuộng. Đặc biệt, tại khu vực Thiện Nghiệp cũ, cây dừa đã gắn bó với người dân qua nhiều thế hệ, vừa tạo nên nét đặc trưng của vùng đất, vừa mang lại nguồn thu lâu dài.

Anh Nguyễn Minh Tâm trồng 2 ha dừa lâu năm ở TDP 9 chia sẻ, thổ nhưỡng đất cát ở Thiện Nghiệp khá phù hợp với cây dừa xiêm xanh. Trái có nước ngọt, chất lượng tốt nên được khách du lịch ưa chuộng, giá bán ổn định. Theo anh Tâm, lượng dừa cung ứng cho thị trường du lịch tại địa phương chưa đáp ứng hết nhu cầu, ngoài ra, sản phẩm còn được tiêu thụ ở các khu vực khác nên đầu ra khá thuận lợi. Để tăng hiệu quả kinh tế, anh kết hợp nuôi bồ câu, gà và dông dưới tán dừa, vừa tận dụng diện tích đất, vừa có thêm nguồn thu. Phân từ chăn nuôi được tận dụng bón cho cây, góp phần giảm chi phí sản xuất.

Sản phẩm dừa đạt OCOP 3 sao

Ông Trần Chí Tạo, Chủ tịch Hội Nông dân phường Mũi Né cho biết, địa phương hiện có khoảng 130 ha dừa, tập trung nhiều tại khu vực Thiện Nghiệp. Du lịch phát triển góp phần mở rộng thị trường tiêu thụ, tạo việc làm cho lao động địa phương. Tuy nhiên, người trồng dừa vẫn đối mặt với tình trạng giá cả biến động và sâu đầu đen gây hại. Do đó, liên kết sản xuất, chủ động đầu ra và nâng cao chất lượng trái dừa là yêu cầu đặt ra hiện nay.

Tại xã Hồng Sơn, dừa xiêm xanh được trồng tập trung ở các thôn Thuận Phong, Long Thạnh và Long Phú với diện tích hơn 33 ha. Nhờ thích nghi tốt với điều kiện thổ nhưỡng, cây dừa cho thu nhập ổn định, cao hơn nhiều lần so với trồng lúa và một số cây trồng kém hiệu quả. Theo chia sẻ các hộ nông dân, bà con từng bước chuyển sang canh tác theo hướng VietGAP, áp dụng biện pháp sinh học như nuôi kiến vàng, tạo độ thông thoáng cho vườn để hạn chế sâu bệnh, nâng cao chất lượng trái. Xã Hồng Sơn hiện có 4 mã số vùng trồng dừa xuất khẩu sang Trung Quốc được phê duyệt mở thêm cơ hội đưa dừa tiếp cận với thị trường lớn.

Dừa Thiện Nghiệp nước ngọt thơm

Liên kết để nâng giá trị trái dừa

Từ thực tế người trồng dừa thường gặp khó khăn khi giá cả biến động, đầu ra thiếu ổn định, năm 2022, hợp tác xã (HTX) Thiện Nghiệp (phường Mũi Né) thành lập, tập hợp các hộ sản xuất dừa trên địa bàn, tìm hướng liên kết tiêu thụ và nâng cao giá trị cây dừa. Ông Nguyễn Văn Tánh - Chủ tịch Hội đồng quản trị HTX Thiện Nghiệp, phường Mũi Né) cho biết, HTX hiện có 15 thành viên tham gia, tổng diện tích khoảng 50 ha với khoảng 20.000 cây dừa, chủ yếu là giống dừa xiêm xanh. So với một số loại cây trồng khác, dừa có khả năng thích nghi cao, chi phí chăm sóc thấp và hiệu quả kinh tế tương đối ổn định. Khi bước vào thời kỳ kinh doanh, khoảng 20 ngày, người trồng có thể thu hoạch một lứa trái. Nhờ chu kỳ thu hoạch tương đối đều đặn, cây dừa tạo nguồn thu thường xuyên, ổn định.

Không chỉ kết nối tiêu thụ, HTX còn hỗ trợ thành viên nâng cao kỹ thuật canh tác thông qua các lớp tập huấn về trồng, chăm sóc dừa, phòng trừ sâu bệnh và chia sẻ kinh nghiệm sản xuất. Đầu ra sản phẩm hiện được thực hiện thông qua doanh nghiệp và các mối liên kết do HTX đứng ra kết nối. Đồng thời, HTX định hướng xây dựng vùng trồng tập trung, áp dụng quy trình VietGAP hoặc hướng hữu cơ để nâng cao chất lượng sản phẩm. Năm 2025, dừa xiêm Thiện Nghiệp được công nhận OCOP 3 sao, góp phần khẳng định thương hiệu dừa, quảng bá sản phẩm và mở rộng cơ hội tiêu thụ. HTX đã được cấp mã số vùng trồng nội địa cho 1,86 ha dừa xiêm xanh, với sản lượng khoảng 96.000 trái/năm.