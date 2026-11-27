Xây dựng năng lực thể chế

Có dữ liệu không đồng nghĩa với việc khai thác được giá trị từ dữ liệu. Chính vì vậy, hệ thống QTDL chính là cầu nối bắt buộc giữa nền tảng công nghệ và giá trị thực tiễn.

Chỉ khi dữ liệu được đồng bộ, kết nối thông suốt, chính xác và có người chịu trách nhiệm rõ ràng thì mới phát huy được 5 tác động trực tiếp giúp nâng cao năng suất lao động, gồm: giảm bớt thời gian, chi phí tìm kiếm thông tin; tự động hoá các công việc giấy tờ lặp đi lặp lại hằng ngày; giúp lãnh đạo ra quyết định sát thực tế nhờ có số liệu cụ thể; xoá bỏ tình trạng mỗi nơi giữ một kiểu dữ liệu riêng; cán bộ có thời gian để tập trung vào những nhiệm vụ đòi hỏi nhiều tư duy, sáng tạo hơn.

Viên chức Trung tâm Ðổi mới sáng tạo (Sở Khoa học và Công nghệ) tra dữ liệu lĩnh vực phản ánh hiện trường được cập nhật, hiển thị theo thời gian thực.

Ðối với tỉnh Cà Mau, giai đoạn 2025-2030 đánh dấu thời điểm chuyển giao đặc biệt. Sau giai đoạn phát triển nhanh chóng về chuyển đổi số từ năm 2022-2023, cùng với việc sắp xếp đơn vị hành chính và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, thể chế số và hạ tầng số của tỉnh đang tiến vào giai đoạn hoàn thiện.

Khung pháp lý cho QTDL bước đầu được hình thành như trụ cột độc lập, phản ánh rõ sự dịch chuyển từ tư duy "đầu tư công nghệ" sang tư duy "xây dựng năng lực thể chế".

Cà Mau đã hoàn thành cơ bản 2 bước đầu của quy trình QTDL là kiểm kê và phân loại, với gần 190 tập dữ liệu được xác định.

Ðáng ghi nhận là danh mục dữ liệu dùng chung được mô tả theo 6 trường thông tin chuẩn hoá. Ðặc biệt, việc tỉnh xác định xã, phường là đơn vị tạo lập dữ liệu gốc, chịu trách nhiệm cập nhật kịp thời, chính xác dữ liệu phát sinh trong giải quyết thủ tục hành chính là nguyên tắc mang tính đột phá, đặt vai trò sản sinh dữ liệu ở cấp gần dân nhất, phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Tạo hiệu quả vận hành

Có khung kiến trúc kỹ thuật và nền tảng thể chế tương đối đầy đủ, vấn đề của Cà Mau hiện nay là hiệu quả vận hành.

Ở mảng dịch vụ công trực tuyến và số hoá thủ tục hành chính, tỉnh đạt trạng thái "thực thi đồng bộ" nhờ mục tiêu rõ ràng, quy trình chuẩn hoá qua Cổng Dịch vụ công quốc gia và sự đồng thuận cao của người dân.

Kết quả ấn tượng là tỷ lệ hồ sơ trực tuyến của Cà Mau đạt 98%, vươn lên xếp thứ 4/34 địa phương cả nước về Bộ chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Cán bộ, công chức, viên chức tham gia tập huấn về xây dựng từ điển dữ liệu, ngày 22/10/2026.

Tuy nhiên, ở mảng chia sẻ dữ liệu liên cơ quan, tiến trình này đang dừng lại ở khoảng giữa của "thực thi thử nghiệm" và "thực thi phân mảnh".

Dù Quyết định 794, ngày 24/3/2026 của UBND tỉnh đã làm rõ phương tiện kỹ thuật thông qua nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu cấp tỉnh và danh mục 32 cơ sở dữ liệu dùng chung, nhưng mức độ đồng thuận thực tế giữa các sở, ngành vẫn chưa cao. Ðiều này thể hiện rõ qua khoảng cách khá lớn giữa con số 76 dữ liệu chủ đã được nhận diện với chỉ 32 dữ liệu thực sự được đưa vào danh mục dùng chung.

Gỡ điểm nghẽn này, theo TS. Ðào Hưng, Trường Ðại học Kinh tế - Luật, Ðại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Cà Mau cần tập trung hoàn thiện 2 bước tiếp theo của quy trình quản trị. Thứ nhất, chuẩn hoá siêu dữ liệu sâu hơn, bổ sung các thông số còn thiếu như: tần suất cập nhật cụ thể (theo ngày, giờ, phút), định dạng kỹ thuật, ngữ nghĩa trường dữ liệu và các chỉ số đo lường chất lượng. Thứ hai, sớm xây dựng Kiến trúc dữ liệu cấp tỉnh, trên cơ sở 76 dữ liệu chủ để vẽ nên sơ đồ tổng thể về mối quan hệ giữa các cơ sở dữ liệu, các điểm tích hợp và lộ trình phát triển.

Ðể toàn bộ hệ thống vận hành trơn tru và đồng bộ, theo các chuyên gia, Cà Mau cần thực hiện song song 2 nhiệm vụ: Làm rõ cách làm (thông qua các hướng dẫn kỹ thuật cụ thể, cẩm nang cầm tay chỉ việc, làm thí điểm để rút kinh nghiệm) và tạo sự đồng lòng (bằng cách đào tạo, có chính sách khích lệ, xây dựng thói quen làm việc mới). Trong tiến trình này, 2 yếu tố mang tính quyết định chính là sự gương mẫu đi đầu của lãnh đạo và năng lực, tinh thần nhiệt huyết của đội ngũ cán bộ cấp xã.

Công chức phường Láng Tròn thu thập dữ liệu chủ sử dụng đất và thửa đất tại hộ dân trên địa bàn Khóm 5.

Trong giai đoạn 2026-2030, đầu tư cho QTDL không phải là khoản chi phí hành chính, mà là khoản đầu tư mang lại hệ số nhân cao nhất cho khu vực công tỉnh Cà Mau, vừa trực tiếp nâng cao năng suất nội tại của bộ máy, giải phóng cán bộ khỏi gánh nặng giấy tờ thủ công, vừa cung cấp bằng chứng khoa học cho lãnh đạo hoạch định chính sách, đồng thời mở ra nguồn tài nguyên dữ liệu quý giá cho cộng đồng doanh nghiệp địa phương khai thác./.