Đặc phái viên Mỹ Jared Kushner. (Nguồn: Anadolu)

Trả lời phỏng vấn chương trình podcast MD Meets của Đức, ông Kushner, con rể Tổng thống Mỹ Donald Trump, mô tả xung đột Ukraine là “cuộc chiến ủy nhiệm, trong đó châu Âu tài trợ và cung cấp vũ khí cho Ukraine đối đầu với Nga”. Theo ông, chỉ một vài tính toán sai lầm cũng có thể khiến tình hình leo thang nghiêm trọng.

Ông Kushner đồng thời chỉ trích chính sách của châu Âu, cho rằng việc các nước vừa hỗ trợ Ukraine, vừa tiếp tục mua lượng lớn năng lượng từ Nga là thiếu nhất quán. Theo ông, châu Âu đã mua hơn 250 tỷ USD nhiên liệu hóa thạch của Nga kể từ khi xung đột bùng phát và có thể đã chi cho Moscow nhiều hơn khoản viện trợ dành cho Kiev.

Liên quan tiến trình đàm phán, ông Kushner thừa nhận vấn đề lãnh thổ ở miền Đông Ukraine mà Nga tuyên bố chủ quyền vẫn là trở ngại lớn. Sau nhiều giờ làm việc với Tổng thống Nga Vladimir Putin và các đại diện Moscow, hai đặc phái viên Mỹ là ông Kushner và Steve Witkoff nhận thấy vấn đề này vẫn chưa có lối thoát.

Ngoài ra, Đặc phái viên Mỹ cho hay, mục tiêu hàng đầu của cuộc gặp ba bên giữa Mỹ, Nga và Ukraine tại Abu Dhabi, Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) hồi đầu tháng là thúc đẩy một đợt trao đổi tù binh quy mô lớn. Ông dự báo việc này có thể diễn ra “rất sớm, trước kỳ nghỉ lễ”, với hàng nghìn người được trở về đoàn tụ với gia đình.

Theo ông Kushner, Washington cũng đạt tiến triển về hình thức đàm phán hòa bình, khi Nga tỏ ra cởi mở hơn với khuôn khổ đa phương. Ông nhấn mạnh mọi quyết định trong tương lai đều cần có sự đồng thuận của Ukraine và các đối tác châu Âu.

Trong khi đó, theo hãng thông tấn Interfax-Ukraine, Chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine Kyrylo Budanov cùng ngày cho biết, đợt trao đổi tù binh có thể bắt đầu vào cuối tháng 11 hoặc đầu tháng 12. Dự kiến, khoảng 1.000 tù binh sẽ được trao đổi qua nhiều giai đoạn, với sự phối hợp của Nga.

Trong một diễn biến liên quan, Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 25/11 thông báo đã thông qua thương vụ tiềm năng bán cho Ukraine các thiết bị phục vụ duy trì hoạt động của phi đội máy bay chiến đấu F-16, với tổng trị giá ước tính 621,9 triệu USD. Nhà thầu chính sẽ được lựa chọn thông qua quy trình mua sắm của chính phủ Mỹ.