Hà Tĩnh hiện có bao nhiêu dự án có vốn đầu tư nước ngoài (FDI)?

A: Hơn 30 dự án

B: Hơn 50 dự án

C: Hơn 70 dự án

D: Hơn 90 dự án

Giải thích

Hà Tĩnh hiện có hơn 70 dự án có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) với tổng vốn đăng ký khoảng 16,5 tỷ USD. Các dự án tập trung vào lĩnh vực: hạ tầng khu công nghiệp, công nghiệp chế biến chế tạo, công nghiệp phụ trợ, thương mại dịch vụ… Các đối tác chủ yếu gồm: Đài Loan (Trung Quốc), Hàn Quốc, Nhật Bản, Đức, Mỹ, Lào, Brunei…

Đáng chú ý, Dự án Khu liên hợp gang thép và cảng Sơn Dương Formosa Hà Tĩnh có tổng vốn đăng ký hơn 12,76 tỷ USD, là một trong những dự án FDI quy mô lớn nhất tại Việt Nam.

Theo kế hoạch, Hà Tĩnh đặt mục tiêu thu hút tổng vốn FDI bao nhiêu trong giai đoạn 2026-2030?

A: 1-2 tỷ USD

B: 2,5-3 tỷ USD

C: 3,5-4 tỷ USD

D: 4 - 5 tỷ USD

Giải thích

Theo Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 8/6/2026 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài và Nghị quyết số 280/NQ-CP ngày 22/9/2026 của Chính phủ ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 10 (kế hoạch hành động); BTV Tỉnh ủy Hà Tĩnh đặt mục tiêu đến năm 2030 đưa Hà Tĩnh vào nhóm địa phương dẫn đầu cả nước về cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, năng lực cạnh tranh, đổi mới sáng tạo, chất lượng dịch vụ công và khả năng tiếp nhận dự án đầu tư nước ngoài chất lượng cao. Giai đoạn 2026 - 2030, tỉnh phấn đấu thu hút FDI khoảng 2,5 - 3 tỷ USD (500 - 600 triệu USD/năm).

Địa bàn nào được Hà Tĩnh xác định ưu tiên thu hút các dự án FDI quy mô lớn, công nghệ cao, thân thiện với môi trường?

A: Khu kinh tế Vũng Áng và các khu, cụm công nghiệp

B: Các khu du lịch biển và khu đô thị mới

C: Các địa bàn thuần nông và vùng sản xuất lâm nghiệp

D: Các trung tâm thương mại và dịch vụ đô thị

Giải thích

Hà Tĩnh ưu tiên dự án quy mô lớn, công nghệ cao, thân thiện với môi trường tại Khu kinh tế Vũng Áng, Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo và các khu, cụm công nghiệp có hạ tầng đồng bộ.

Đâu là một trong những lĩnh vực mũi nhọn mà Hà Tĩnh ưu tiên thu hút đầu tư nước ngoài thế hệ mới?

A: Khai thác tài nguyên thô, sản xuất tiêu hao nhiều năng lượng

B: Trung tâm dữ liệu, hạ tầng tính toán phục vụ trí tuệ nhân tạo (AI), năng lượng tái tạo...

C: Gia công, sử dụng nhiều lao động phổ thông

D: Các dự án sản xuất không yêu cầu chuyển giao công nghệ

Giải thích

Theo định hướng thời gian tới, Hà Tĩnh sẽ rà soát, cập nhật danh mục dự án ưu tiên thu hút đầu tư nước ngoài theo từng giai đoạn, phù hợp với Quy hoạch tỉnh, tiềm năng, lợi thế và khả năng tiếp nhận, bảo đảm quốc phòng, an ninh và yêu cầu phát triển của tỉnh. Ưu tiên trung tâm dữ liệu, hạ tầng tính toán phục vụ trí tuệ nhân tạo, công nghệ cao, công nghệ số, vật liệu mới, năng lượng tái tạo, năng lượng mới và dịch vụ có giá trị gia tăng cao, thu hút đầu tư trung tâm dữ liệu AI quốc tế.

Đồng thời, tỉnh ưu tiên dự án quy mô lớn, chất lượng và giá trị gia tăng cao, sử dụng công nghệ tiên tiến, thân thiện với môi trường, có chuyển giao công nghệ và liên kết với doanh nghiệp trong nước. Hạn chế dự án sử dụng nhiều tài nguyên, tiêu hao nhiều năng lượng.

Đến năm 2030, Hà Tĩnh phấn đấu có ít nhất bao nhiêu doanh nghiệp trong tỉnh tham gia chuỗi giá trị, chuỗi cung ứng của doanh nghiệp FDI?

A: 10 doanh nghiệp

B: 20 doanh nghiệp

C: 30 doanh nghiệp

D: 40 doanh nghiệp

Giải thích

Theo Kế hoạch hành động của BTV Tỉnh ủy, Hà Tĩnh phấn đấu có ít nhất 20 doanh nghiệp nội tỉnh tham gia chuỗi giá trị, chuỗi cung ứng của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt khoảng 80%.

Giải pháp nào được Hà Tĩnh chú trọng nhằm giúp doanh nghiệp trong tỉnh tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng của doanh nghiệp FDI?

A: Khuyến khích doanh nghiệp FDI sử dụng nhà cung cấp trong nước, trong tỉnh; hỗ trợ nâng cao năng lực sản xuất

B: Tập trung thu hút doanh nghiệp FDI, không nhất thiết liên kết với doanh nghiệp nội tỉnh

C: Chỉ hỗ trợ doanh nghiệp FDI mở rộng quy mô sản xuất

D: Ưu tiên nhập khẩu toàn bộ nguyên liệu, linh kiện từ nước ngoài

Giải thích

Hà Tĩnh xác định hỗ trợ doanh nghiệp trong tỉnh đủ năng lực trở thành nhà cung ứng nội địa, kết nối với doanh nghiệp FDI và hình thành cụm liên kết ngành công nghiệp hỗ trợ; xây dựng cơ sở dữ liệu về nhà cung ứng trong tỉnh và nhu cầu mua sắm của doanh nghiệp FDI; khuyến khích doanh nghiệp FDI sử dụng nhà cung cấp trong nước, trong tỉnh.

Bên cạnh đó, hỗ trợ kỹ thuật để doanh nghiệp Hà Tĩnh sản xuất sản phẩm đạt yêu cầu về kỹ thuật và chất lượng; tạo điều kiện để chuyên gia, cán bộ quản lý và người lao động Việt Nam từng làm việc tại doanh nghiệp FDI vận dụng kinh nghiệm, kỹ năng để khởi nghiệp và tham gia chuỗi cung ứng; hỗ trợ doanh nghiệp trong tỉnh liên doanh, liên kết, nhận chuyển giao công nghệ từ doanh nghiệp FDI theo quy định...

Quan điểm nào được Hà Tĩnh xác định xuyên suốt trong thu hút đầu tư nước ngoài?

A: Ưu tiên tăng trưởng kinh tế

B: Tăng cường thu hút đầu tư nhằm tăng vốn đăng ký

C: Không đánh đổi môi trường, tài nguyên, an sinh xã hội và an ninh kinh tế để lấy tăng trưởng đơn thuần

D: Ưu tiên dự án sử dụng nhiều tài nguyên

Giải thích

Hà Tĩnh kiên định quan điểm không đánh đổi môi trường, tài nguyên, an sinh xã hội và an ninh kinh tế để lấy tăng trưởng kinh tế đơn thuần. Tỉnh ưu tiên các dự án sử dụng công nghệ tiên tiến, thân thiện với môi trường, tiết kiệm năng lượng và có đóng góp thiết thực cho phát triển bền vững.

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