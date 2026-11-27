Trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) tăng 0,11%, hiện ở mức 103,78.

Biểu đồ biến động chỉ số DXY trong 24 giờ qua. Ảnh: Market Watch

Tỷ giá USD hôm nay trên thế giới

Đồng USD tạm thời chững vào thứ Năm (ngày 26-11), giao dịch ngay dưới mức cao nhất trong năm nay, trong bối cảnh thị trường chứng khoán toàn cầu phục hồi và làn sóng tìm kiếm các tài sản trú ẩn an toàn của giới đầu tư suy giảm.

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Tư (ngày 25-11) đã đề xuất áp dụng các mức thuế quan mới đối với hàng hóa từ 14 đối tác thương mại lớn, trong đó Trung Quốc phải chịu mức thuế cao nhất. Mỹ cáo buộc Trung Quốc là quốc gia có trách nhiệm lớn nhất trong việc đưa lượng hàng hóa giá rẻ tràn ngập thị trường toàn cầu.

Tuy nhiên, ông Vishnu Varathan, chuyên gia kinh tế tại Ngân hàng Mizuho (Nhật Bản), cho rằng tác động của các biện pháp thuế quan đối với đồng USD có thể không đáng kể, bởi những mức thuế được đề xuất lần này không tạo ra cú sốc tương tự như đợt công bố thuế quan năm 2025.

Ông Varathan nhận định: “Đây chủ yếu là sự tăng giá mang tính phòng thủ của đồng USD, chứ không phải là sự suy giảm mạnh mẽ khả năng hỗ trợ thương mại đối với các đồng tiền châu Á”.

Số liệu lạm phát lõi theo chỉ số chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) của Mỹ trong tháng 10 cao hơn dự báo, cùng với việc điều chỉnh tăng mạnh số liệu tổng sản phẩm quốc nội (GDP) quý III và một cuộc khảo sát của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cho thấy tăng trưởng kinh tế tiếp tục duy trì, trong khi lạm phát vẫn dai dẳng, đã củng cố kỳ vọng ngân hàng trung ương Mỹ sẽ tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm trong tháng 12 và tiếp tục tăng vào đầu năm 2027.

Đồng yên Nhật Bản gần như đi ngang so với đồng USD, giao dịch quanh mức 159,20 yên đổi 1 USD.

Đồng EUR ổn định ở mức 1,098 USD, hướng tới phiên phục hồi thứ ba liên tiếp sau khi giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 4-2025 vào đầu tuần.

Tuy nhiên, ông Tomás García-Purriños, chiến lược gia cấp cao tại Santander AM, cho rằng đồng tiền chung châu Âu sẽ gặp khó khăn trong việc lấy lại ngưỡng quan trọng 1,12 USD trong ngắn hạn. Ông nhận định một biên độ giao dịch mới đang hình thành, dao động trong khoảng 1,07-1,12 USD.

Ông cho biết: “Trong 3 đến 6 tháng tới, biến động giá sẽ vẫn nằm trong phạm vi rất hẹp. Tuy nhiên, với quan điểm trung lập về các loại tiền tệ, chúng tôi vẫn nghiêng về phía đồng USD, đặc biệt là khi so sánh với đồng EUR”.

Đồng bảng Anh giảm nhẹ xuống mức 1,311 USD, đánh dấu 13, giảm hơn 2% giá trị so với đồng USD trong tháng này.

Đồng franc Thụy Sĩ giảm 0,4% so với đồng USD trong phiên giao dịch ngày thứ Năm, sau khi tăng 0,5% trong phiên trước đó nhờ nhu cầu trú ẩn an toàn. Đồng tiền này được giao dịch lần cuối ở mức 0,8341 franc đổi 1 USD.

Ảnh minh họa: Reuters

Tỷ giá USD trong nước hôm nay

Thị trường trong nước, vào đầu phiên giao dịch hôm nay (27-11), Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD hiện ở mức 25.676 đồng.

Tỷ giá USD tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước ở hai chiều mua vào - bán ra giảm nhẹ, hiện ở mức 25.500 đồng - 26.909 đồng.

Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước ở hai chiều mua vào - bán ra tăng, hiện ở mức 26.767 đồng - 29.584 đồng.

Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức 153 đồng - 170 đồng.

Tỷ giá yên Nhật tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau: