Từ năm 2022 đến nay, mức sinh của Việt Nam liên tục dưới mức thay thế (2,1 con/phụ nữ), thấp nhất vào năm 2024 với 1,91 con/phụ nữ, nhích nhẹ lên 1,93 vào năm 2025. GS.TS Nguyễn Thiện Nhân, nguyên Bí thư Thành ủy TPHCM, cho rằng mức "nhích nhẹ" này không phải là tín hiệu để có thể chủ quan hay an tâm.

Theo Báo cáo quốc gia về đăng ký và thống kê hộ tịch năm 2025 vừa được Cục Thống kê công bố, tổng tỷ suất sinh (TFR) của Việt Nam chỉ đạt 1,66 con mỗi phụ nữ, giảm mạnh so với mức 1,84 của năm 2024. Cục Thống kê lưu ý số trẻ sinh sống được ghi nhận trong cơ sở dữ liệu đăng ký khai sinh chưa đầy đủ, do đó TFR tính từ nguồn này có thể thấp hơn mức sinh thực tế.

Nghịch lý và thời cơ vàng

Bên lề hội thảo về dân số vừa được Bộ Y tế tổ chức vừa qua, GS Nguyễn Thiện Nhân cho hay đang diễn ra một nghịch lý rất đáng suy ngẫm giữa mong muốn cá nhân và quyết định thực tế của thanh niên Việt Nam hiện nay.

Kết quả điều tra của Viện Xã hội học tại TPHCM và khu vực Tây Nam Bộ chỉ ra: Mong muốn sinh con của lớp trẻ hiện vẫn đạt trung bình trên 2 con/gia đình. Đây là một thuận lợi lớn xuất phát từ văn hóa truyền thống coi trọng gia đình và coi con cái là nguồn hạnh phúc của người Việt.

Song, số liệu thực tế lại đi ngược hoàn toàn với mong muốn đó. Mức sinh ở các vùng kinh tế trọng điểm đang sụt giảm rất sâu: Tây Nam Bộ chỉ đạt 1,64 con/phụ nữ; Đồng Nai đạt 1,74; Đông Nam Bộ chỉ vỏn vẹn 1,58 và TPHCM luôn nằm trong nhóm có mức sinh thấp nhất cả nước.

Sự tương phản này chứng minh rằng người trẻ không hề quay lưng với thiên chức làm cha mẹ mà chính những rào cản đời sống đã ngăn cản họ biến mong muốn thành hiện thực.

Theo GS Nguyễn Thiện Nhân, phân tích kinh nghiệm quốc tế từ bài học của Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore... cho thấy có 10 nguyên nhân chính khiến mức sinh suy giảm và Việt Nam đối mặt với ít nhất 8/10 nguyên nhân này.

Trong đó, thanh niên chỉ sinh con khi thực sự muốn và đủ điều kiện. Tuy nhiên, chi phí nuôi dạy con quá cao còn thu nhập của hai vợ chồng trẻ không đủ trang trải gánh nặng tài chính khi nuôi từ 2 con trở lên.

GS.TS Nguyễn Thiện Nhân. Ảnh: Trần Minh

Giá thuê, mua nhà đất vượt xa thu nhập cũng là rào cản lớn, cùng đó là việc thiếu các cơ sở trông trẻ dưới 5 tuổi giá hợp lý ở gần nơi ở và nơi làm việc, việc làm thiếu ổn định, thời gian làm việc kéo dài. Ngoài ra, nhiều người trẻ chưa được trang bị đầy đủ kỹ năng quản lý tài chính, xây dựng và duy trì hạnh phúc gia đình.

Đáng chú ý, phụ nữ thường phải gánh phần lớn công việc gia đình. Nếu sinh con đồng nghĩa với việc phải hi sinh cơ hội nghề nghiệp, thu nhập và thời gian cá nhân, không ít người sẽ cân nhắc hoặc trì hoãn sinh thêm con.

Dưới góc nhìn xã hội học, GS Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh sự chần chừ hay né tránh kết hôn, sinh con của thanh niên không phải là sự ích kỷ hay nông nổi mà là một lựa chọn "hợp lý" bởi họ chưa thấy kết hôn và sinh con hạnh phúc hơn người độc thân.

Cho rằng "người trẻ vẫn muốn sinh từ 2 con trở lên" là điều may mắn cho Việt Nam, GS Nguyễn Thiện Nhân đánh giá "đây là thời cơ vàng mà chúng ta phải tận dụng".

"Nhưng nếu không có chính sách khiến việc sinh con đem lại hạnh phúc hơn sống độc thân, khoảng 20 năm nữa sẽ hình thành một lớp trẻ không coi việc sinh con là hạnh phúc nữa", ông nói.

Gỡ nút thắt tiền lương và nhà ở cho người trẻ

Khi mức sinh giảm kéo dài, khoảng 20 năm sau, lực lượng lao động sẽ suy giảm nghiêm trọng dẫn đến kinh tế trì trệ, càng khiến giới trẻ bất an về tương lai và không muốn sinh con. Đó chính là "vòng xoáy tự suy thoái" rất nguy hiểm.

Về các giải pháp đột phá giải "điểm nghẽn giảm sinh", vị giáo sư khẳng định các gói hỗ trợ tài chính trực tiếp vài triệu đồng không thể xử lý tận gốc bài toán chi phí nuôi con mà phải điều chỉnh tiền lương.

"Lương phải đủ nuôi con thì người ta mới sinh con", GS Nguyễn Thiện Nhân nêu quan điểm.

Trẻ sơ sinh chào đời tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương. Ảnh: BVCC

Học tập kinh nghiệm của Indonesia - quốc gia xây dựng 3 triệu căn nhà mỗi năm cho người trẻ với thông điệp "Chính phủ xây nhà, người trẻ xây dựng gia đình", theo GS Nguyễn Thiện Nhân, Việt Nam cần biến nhà ở xã hội thành cam kết cụ thể cho các cặp vợ chồng mới cưới. Các chương trình nhà ở xã hội cần lộ trình rõ ràng, minh bạch về điều kiện, thời gian chờ và khả năng tiếp cận.

"Các cặp vợ chồng nộp giấy kết hôn cho chính quyền địa phương. Nếu chính quyền cam kết từ 5 đến 7 năm nữa họ sẽ có nhà xã hội, người ta sẽ phản ứng khác. Còn nếu nộp xong giấy mà không biết bao giờ mới có nhà, họ sẽ không chọn kết hôn và sinh con", GS Nhân cho hay.

Nguyên Bí thư Thành ủy TPHCM cũng khuyến cáo để người trẻ tham gia khóa học "Làm vợ làm chồng hạnh phúc" trước khi bước vào hôn nhân, trong đó trang bị kỹ năng quản lý tài chính gia đình, giải quyết xung đột và phương pháp nuôi dạy con cái.