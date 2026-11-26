Tăng cường đối thoại, quyết liệt quản trị rủi ro thương mại quốc tế

Trước đó, tối 25-11 (giờ Việt Nam), Cơ quan Đại diện Thương mại Hoa Kỳ (USTR) đã ban hành kết luận sơ bộ trong vụ việc điều tra theo Mục 301, Đạo luật Thương mại năm 1974 đối với 14 trong số 16 nền kinh tế thuộc phạm vi điều tra theo Mục 301, Đạo luật Thương mại năm 1974 về tình trạng dư thừa công suất và sản lượng mang tính cơ cấu trong các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, bao gồm: Việt Nam, Trung Quốc, Liên minh châu Âu (EU), Singapore, Thụy Sĩ, Indonesia, Malaysia, Campuchia, Thái Lan, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Bangladesh, Nhật Bản và Ấn Độ.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Lương Hoàng Thái (ở giữa) chủ trì cuộc họp báo.

Trao đổi với báo chí, Thứ trưởng Bộ Công Thương Lương Hoàng Thái cho biết, đây là vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Hoa Kỳ. Tuy nhiên, trong kết luận sơ bộ, phía Hoa Kỳ đã đưa ra hai mức thuế, gồm mức tối đa có thể áp dụng đối với các nước và mức có thể cân nhắc giảm xuống nếu các bên đạt được Hiệp định Thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng (ART).

Đối với Việt Nam, mức thuế tối đa được đề xuất là 35% và có thể giảm xuống 20% nếu hai bên đạt được Hiệp định Thương mại đối ứng, cân bằng và công bằng. Mức thuế cuối cùng phụ thuộc vào nhiều yếu tố, từ thông tin do các bên cung cấp đến kết quả trao đổi giữa Việt Nam và Hoa Kỳ trong thời gian tới. Việc quyết định mức thuế áp dụng thuộc thẩm quyền của phía Hoa Kỳ theo quy định pháp luật nước này.

Đối với cộng đồng doanh nghiệp, Thứ trưởng cho biết, trong bối cảnh tình hình quốc tế diễn biến phức tạp, Bộ Công Thương đã có nhiều thông tin, khuyến cáo doanh nghiệp chủ động chuẩn bị cho các kịch bản khác nhau.

Theo Thứ trưởng Lương Hoàng Thái, trách nhiệm của cơ quan nhà nước là đồng hành với doanh nghiệp, giảm thiểu rủi ro ở mức tối đa. Tuy nhiên, mỗi ngành, lĩnh vực, doanh nghiệp có những rủi ro khác nhau, đòi hỏi chương trình quản trị phù hợp với đặc thù hoạt động sản xuất, kinh doanh. Doanh nghiệp cần hết sức lưu ý những cảnh báo này để có phương án quản trị rủi ro phù hợp.

Thứ trưởng Bộ Công Thương cho biết, ngay trước khi Hoa Kỳ công bố kết luận sơ bộ, ngày 25-11, Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ đã có các cuộc họp với các bộ, ngành để bàn giải pháp quản trị rủi ro. Theo Thứ trưởng, ưu tiên hàng đầu hiện nay là tăng cường hợp tác với phía Hoa Kỳ thông qua hai kênh.

Thứ nhất, thông qua quá trình điều tra theo Mục 301 của pháp luật Hoa Kỳ. Thời gian qua, Việt Nam đã cung cấp thông tin, phối hợp chặt chẽ với phía Hoa Kỳ và sẽ tiếp tục cung cấp đầy đủ thông tin trong thời gian tới.

Thứ hai, thông qua kênh đàm phán Hiệp định Thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng giữa Việt Nam và Hoa Kỳ; đồng thời chủ động triển khai nhiều biện pháp cải cách quan trọng để giải quyết các quan tâm của Hoa Kỳ. Thứ trưởng cho biết, trong quá trình đàm phán, Việt Nam đã rất nỗ lực, chủ động đưa ra những cam kết tương đương, thậm chí có những cam kết cao hơn các cam kết trong các hiệp định thương mại tự do (FTA) mà Việt Nam đã tham gia. Đây là cơ sở thuận lợi để hai bên sớm kết thúc đàm phán, tiến tới ký kết Hiệp định.

Nỗ lực để hoàn thành đàm phán Hiệp định Thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng

Theo Bộ Công Thương, việc USTR ban hành kết luận sơ bộ và đề xuất mức thuế tối đa là tiến trình xử lý theo trình tự pháp luật của Hoa Kỳ. Đây mới chỉ là đề xuất, chưa có hiệu lực ngay và chưa được áp dụng chính thức. USTR sẽ tiếp nhận ý kiến và tham vấn với các bên trước khi đưa ra quyết định cuối cùng về mức thuế áp dụng, cơ chế áp thuế, mối liên hệ với các mức thuế khác và diện mặt hàng miễn trừ áp dụng.

USTR sẽ mở phiên điều trần công khai đối với kết luận sơ bộ của vụ việc bắt đầu từ ngày 25-1-2027.

Theo quy định và thông lệ của Hoa Kỳ, thời hạn dự kiến để Hoa Kỳ đưa ra quyết định cuối cùng sớm nhất là vào tháng 2-2027 và muộn nhất là ngày 11-3-2027.

Mức thuế áp dụng tại quyết định cuối cùng có thể thấp hơn mức thuế tối đa được đề xuất trong kết luận sơ bộ nếu USTR xác định rằng đã có những tiến triển đáng kể hoặc giải pháp thỏa đáng liên quan đến các hành vi, chính sách hoặc thông lệ/thực tiễn của chính phủ nước ngoài, thông qua kết quả đàm phán các thỏa thuận song phương.

Trong thời gian tới, Bộ Công Thương sẽ phối hợp với các bộ, ngành liên quan tham gia đầy đủ quy trình điều tra tiếp theo của USTR, bao gồm: Đăng ký, tham dự, phát biểu ý kiến và trả lời câu hỏi của Hoa Kỳ tại phiên điều trần công khai; đồng thời xây dựng, nộp các bản bình luận phản biện đối với kết luận sơ bộ và các ý kiến, cáo buộc chưa chính xác của các bên liên quan; tham vấn và trao đổi với các cơ quan liên quan của Hoa Kỳ để có kết luận phù hợp. Đồng thời, Việt Nam và Hoa Kỳ cũng đang nỗ lực để hoàn thành đàm phán Hiệp định Thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng trong thời gian sớm nhất.