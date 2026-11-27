Người dân mua sắm tại siêu thị ở Berlin, Đức. Ảnh: THX/TTXVN phát

Tâm lý tiêu dùng tại Đức dự kiến cải thiện nhẹ trong tháng 12/2026, song vẫn duy trì ở mức thấp do triển vọng kinh tế yếu và những lo ngại dai dẳng về lạm phát. Đây là kết quả khảo sát hàng tháng do Viện Nghiên cứu Quyết định Thị trường Nürnberg (NIM) và tổ chức nghiên cứu thị trường GfK công bố ngày 26/11.

Theo khảo sát, chỉ số môi trường tiêu dùng dự báo tăng lên -30,2 điểm trong tháng 12, so với mức -30,9 điểm của tháng trước, nhưng vẫn thấp hơn mức -29,4 điểm mà giới phân tích dự báo. Ông Rolf Bürkl, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu khí hậu tiêu dùng của NIM, nhận định tâm lý tiêu dùng gần như không có chuyển biến đáng kể và tiếp tục ở mức thấp. Theo ông, diễn biến này không tạo triển vọng tích cực cho mùa mua sắm Giáng sinh sắp tới. Tâm lý người tiêu dùng hiện thậm chí còn thấp hơn đôi chút so với cùng kỳ năm ngoái.

Khảo sát cho thấy, trong tháng 11, kỳ vọng về kinh tế lần đầu tiên suy giảm sau bảy tháng liên tiếp, giảm 3,7 điểm xuống -1,6 điểm. Trong khi đó, kỳ vọng về thu nhập và mức độ sẵn sàng mua sắm có cải thiện nhẹ, nhưng chưa đủ tạo động lực đáng kể cho tiêu dùng. Cụ thể, chỉ số kỳ vọng thu nhập tăng 1,8 điểm lên -13,9 điểm. Tuy nhiên, giá cả vẫn ở mức cao, đặc biệt là chi phí năng lượng, tiếp tục làm suy giảm sức mua của các hộ gia đình và hạn chế triển vọng cải thiện thu nhập thực tế.

Chỉ số sẵn sàng mua sắm cũng chỉ tăng nhẹ 0,4 điểm lên -11,5 điểm trong tháng 11. Theo NIM và GfK, lạm phát tiếp tục là yếu tố gây sức ép lớn đối với quyết định chi tiêu của người tiêu dùng.

Đáng chú ý, kỳ vọng về giá tiêu dùng trở nên bi quan hơn khi chỉ số liên quan tăng 1,8 điểm lên 2,8 điểm, phản ánh những lo ngại lạm phát vẫn chưa được giải tỏa. Ngược lại, xu hướng tiết kiệm giảm tháng thứ hai liên tiếp, với chỉ số sẵn sàng tiết kiệm giảm 1,6 điểm xuống 15,6 điểm, góp phần đưa chỉ số môi trường tiêu dùng chung cải thiện nhẹ.