Tỷ phú Mỹ Elon Musk. Ảnh: PAP/TTXVN

Giám đốc điều hành Tesla và SpaceX Elon Musk cam kết tặng mỗi trẻ em tại Mỹ hai cổ phiếu của công ty hàng không vũ trụ SpaceX, trong đó một cổ phiếu do công ty trao tặng và một cổ phiếu từ số cổ phiếu thuộc sở hữu cá nhân của ông.

Theo hãng thông tấn Anadolu ngày 26/11, ông Musk viết trên mạng xã hội X rằng: "Mỗi trẻ em tại Mỹ sẽ nhận được hai cổ phiếu SpaceX, một từ công ty và một từ cá nhân tôi".

Giám đốc điều hành Tesla và SpaceX cho biết thêm: "Cổ phiếu từ SpaceX sẽ được chuyển giao vào tháng tới. Cổ phiếu do cá nhân tôi trao tặng sẽ được chuyển giao khi thời hạn hạn chế chuyển nhượng cổ phiếu của tôi kết thúc vào tháng 6 năm sau".

Thông báo này nâng gấp đôi số cổ phiếu mà ông Musk cam kết trao tặng ban đầu hồi tháng 10, khi ông tuyên bố sẽ tặng mỗi trẻ em tại Mỹ một cổ phiếu SpaceX.

Theo Axios, với khoảng 72 triệu trẻ em tại Mỹ và giá cổ phiếu SpaceX chốt phiên giao dịch ngày 25/11 ở mức 127,44 USD, tổng giá trị cam kết trao tặng ước tính khoảng 18,4 tỷ USD. Theo đó, mỗi trẻ em đủ điều kiện có thể nhận số cổ phiếu trị giá gần 255 USD, tính theo mức giá này.

Ông Musk không cung cấp thêm thông tin chi tiết về điều kiện nhận cổ phiếu hoặc cách thức phân phối số cổ phiếu thuộc sở hữu cá nhân của ông.