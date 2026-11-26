Ngày 26/11, thông tin từ cơ quan chức năng tỉnh Đồng Tháp, Công an phường Hồng Ngự đã kịp thời ngăn chặn nguy cơ mất an toàn, phối hợp với gia đình đưa người đàn ông có biểu hiện loạn thần đến cơ sở y tế để khám và điều trị.

Kết quả xác minh ban đầu, chiều 24/11, từ tin báo của người dân, Công an phường nhanh chóng triển khai lực lượng đến hiện trường, phát hiện một người đàn ông có biểu hiện loạn thần, trên tay cầm cây dao, đi trên đường và chặn xe người đi đường.

Clip khoảnh khắc khống chế người đàn ông cầm dao trên phố. (Clip Minh Thuận)

Công an phường tiến hành mời về trụ sở làm việc nhưng đối tượng có biểu hiện chống trả, không chấp hành và tiếp tục di chuyển đến gần cầu Hồng Ngự. Lực lượng Công an đã khống chế, đưa đối tượng về trụ sở làm việc.

Qua xác minh, đối tượng là T.H.N. (SN 1980, ngụ phường Mỹ Ngãi, tỉnh Đồng Tháp). Trong quá trình làm việc, N. có biểu hiện loạn thần, sau đó xuất hiện dấu hiệu mệt, co giật nên được đưa đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Hồng Ngự để khám và điều trị.

Đối tượng có biểu hiện loạn thần, tay cầm dao trên đường.

Kết quả khám ban đầu, bệnh viện chẩn đoán N. bị rối loạn tâm thần hoặc hành vi do sử dụng nhiều chất ma túy hoặc chất hướng thần khác, nhiễm độc cấp; chấn động não, không có vết thương nội sọ hở.

Bệnh viện Đa khoa khu vực Hồng Ngự đã làm thủ tục chuyển N. đến Bệnh viện Tâm thần tỉnh Đồng Tháp để tiếp tục điều trị. Công an phường đã bàn giao N. cho người thân chăm sóc, đồng thời thông tin đến Công an phường Mỹ Ngãi để phối hợp nắm tình hình, quản lý.