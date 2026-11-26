Chia sẻ tại hội thảo “Chiến lược đầu tư 2027: Đón những cơ hội” chiều ngày 26/11, ông Trần Hoàng Sơn - Giám đốc Chiến lược thị trường chứng khoán VPBank (VPBankS), kỳ vọng bức tranh kinh tế toàn cầu năm 2027 sẽ có những chuyển biến tích cực hơn khi áp lực lạm phát giảm bớt, trong khi làn sóng đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI) tiếp tục tạo động lực tăng trưởng.

Ông Trần Hoàng Sơn phân tích về triển vọng vĩ mô và thị trường chứng khoán năm 2027. Ảnh: Đinh Nhung/Mekong ASEAN

Dẫn dự báo của các tổ chức quốc tế về khả năng dư cung dầu mỏ trong nửa đầu năm 2027, ông Sơn cho rằng giá dầu hạ nhiệt sẽ là điều kiện quan trọng để giảm áp lực lạm phát toàn cầu. "Fed có thể chỉ tăng lãi suất thêm một lần vào tháng 12/2026, sau đó giữ nguyên trong năm 2027," ông Sơn dự báo.

Đối với Việt Nam, ông Trần Hoàng Sơn cho rằng làn sóng đầu tư vào AI trên thế giới sẽ tiếp tục tạo động lực cho xuất khẩu điện tử, máy tính, linh kiện, đồng thời thúc đẩy dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào lĩnh vực chế biến, chế tạo, kéo theo nhu cầu phát triển logistics và khu công nghiệp.

Ông Sơn kỳ vọng tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2027 tiếp tục tăng tốc, bám sát mục tiêu 10%. Tuy nhiên, những rủi ro liên quan đến chính sách thuế quan, khả năng chậm lại của dòng vốn đầu tư vào AI và tiến độ giải ngân vốn FDI vẫn là những yếu tố chuyên gia lưu ý cần được theo dõi.

Một động lực quan trọng khác được ông Sơn đề cập là nhu cầu huy động vốn phục vụ mục tiêu tăng trưởng kinh tế cao. Giai đoạn 2026 - 2030, tổng vốn đầu tư toàn xã hội dự kiến đạt 38,5 triệu tỷ đồng. Theo chuyên gia, thị trường vốn cần huy động khoảng 10 triệu tỷ đồng trong vòng 5 năm tới, mở ra dư địa phát triển cho cả thị trường cổ phiếu và trái phiếu.

“Việc khơi thông thị trường vốn cũng được kỳ vọng giúp giảm áp lực cung ứng vốn trung và dài hạn lên hệ thống ngân hàng, qua đó tạo điều kiện hạ mặt bằng lãi suất,” ông Sơn nói.

Trong kịch bản thuận lợi, chuyên gia VPBankS dự báo lãi suất huy động có thể bắt đầu giảm sớm nhất từ quý 2 - 3/2027, trong khi lãi suất cho vay hạ nhiệt dần từ quý 3 - 4/2027.

Theo ông Sơn, trong dài hạn, diễn biến của VN-Index luôn bám sát xu hướng tăng trưởng lợi nhuận doanh nghiệp. Với nền tảng lợi nhuận tiếp tục tăng trưởng, sự chuyển hướng của lãi suất có thể tạo “cú hích” cho thị trường chứng khoán phục hồi.

Bên cạnh đó, hiệu ứng nâng hạng thị trường của FTSE Russell với các đợt giải ngân vào tháng 3, tháng 6 và tháng 9/2027, cùng việc cải thiện xếp hạng tín nhiệm quốc gia, được kỳ vọng tạo thêm lực đỡ cho dòng vốn ngoại.

Diễn biến lãi suất và VN-Index. Nguồn: VPBankS

Định giá nhiều nhóm ngành đang ở vùng hấp dẫn

Ở góc độ doanh nghiệp và định giá thị trường, ông Đào Hồng Dương - Giám đốc phân tích ngành và cổ phiếu VPBankS, cho biết tổng doanh thu của khối doanh nghiệp niêm yết trong 9 tháng đầu năm 2026 tăng 35% so với cùng kỳ năm trước, với 14/16 ngành phi tài chính ghi nhận tăng trưởng doanh thu.

Đáng chú ý, 11/16 ngành duy trì hoặc cải thiện biên lợi nhuận gộp, cho thấy động lực tăng trưởng lợi nhuận chủ yếu đến từ hoạt động kinh doanh cốt lõi.

Lợi nhuận sau thuế của khối doanh nghiệp niêm yết tăng khoảng 48%. Sau khi loại trừ ảnh hưởng của các doanh nghiệp quy mô lớn, yếu tố trùng lặp và sự tập trung cục bộ, mức tăng trưởng đạt khoảng 28%, cao hơn đáng kể so với tốc độ tăng trưởng GDP.

“Trong khi lợi nhuận doanh nghiệp tăng mạnh, định giá thị trường lại xuống vùng thấp trong vòng 10 năm qua,” ông Dương nói.

Theo tính toán của đội ngũ phân tích VPBankS, tỷ suất lợi nhuận trên giá cổ phiếu (E/P) của thị trường hiện đạt khoảng 9,8%, thậm chí vượt 10% trong một số phiên gần đây, tương đương vùng cao nhất lịch sử vào quý 4/2019 và quý 4/2022. Chênh lệch giữa E/P và lãi suất huy động kỳ hạn trên 12 tháng hiện ở mức khoảng 3,3 điểm phần trăm, tiệm cận mức đỉnh 3,5 điểm phần trăm ghi nhận năm 2019.

Xét tương quan giữa giá cổ phiếu và giá trị sổ sách (P/B), nhóm ngân hàng đang được định giá thấp hơn mức hợp lý, theo phân tích của VPBankS. Các ngành hóa chất, tài nguyên cơ bản, bán lẻ, điện nước, xăng dầu, khí đốt và công nghệ thông tin cũng có định giá tiệm cận hoặc thấp hơn mức hợp lý.

Ông Dương cho rằng nếu tỷ giá và lạm phát diễn biến thuận lợi, quý 4/2026 có thể là thời điểm tạo đỉnh của lãi suất trong nước, trước khi mặt bằng lãi suất hạ dần trong năm 2027. Cơ hội đầu tư có thể xuất hiện trước khi các tín hiệu tích cực về kinh tế vĩ mô và tiền tệ bộc lộ rõ ràng.

Ông Đào Hồng Dương chia sẻ về triển vọng ngành năm 2027. Ảnh: Đinh Nhung/Mekong ASEAN

Nhóm ngành nào triển vọng?

Theo ông Đào Hồng Dương, nhu cầu vốn của nền kinh tế, đầu tư công, phát triển hạ tầng và tăng trưởng tiêu dùng sẽ mở ra cơ hội cho nhiều nhóm ngành.

Đầu tiên là ngân hàng. Ông Dương dự báo tăng trưởng tín dụng năm 2027 ít nhất tương đương năm 2026. Nhóm ngân hàng quốc doanh có lợi thế về chi phí vốn và biên lãi ròng (NIM), trong khi các ngân hàng thương mại cổ phần quy mô lớn có lợi thế về tốc độ tăng trưởng tín dụng. Tuy nhiên, tỷ lệ bao phủ nợ xấu suy giảm là yếu tố cần theo dõi.

Thứ hai là chứng khoán. Theo chuyên gia VPBankS, nhu cầu huy động vốn lớn của nền kinh tế và sự phục hồi của thị trường trái phiếu doanh nghiệp sẽ tạo thêm động lực tăng trưởng. Các công ty chứng khoán có quy mô vốn lớn, nền tảng công nghệ tốt, hệ thống phân phối rộng và khả năng kết nối hệ sinh thái sẽ có nhiều lợi thế.

Thứ ba là cảng biển và logistics, khi hưởng lợi từ đầu tư công và phát triển hạ tầng. Trong bối cảnh các cảng phía Nam đã chạm ngưỡng công suất tối đa, ông Dương cho biết tốc độ tăng trưởng sản lượng và hiệu suất khai thác được kỳ vọng dịch chuyển về các cảng nước sâu phía Bắc.

Thứ tư là thép. Theo ông Dương, sản lượng thép xây dựng và thép cuộn cán nóng trong 9 tháng đầu năm 2026 tăng lần lượt khoảng 30% và 40%, chủ yếu nhờ nhu cầu nội địa. Triển vọng năm 2027 tiếp tục được hỗ trợ bởi hoạt động xây dựng và phát triển hạ tầng, song cần theo dõi diễn biến giá nguyên liệu và giá bán.

Thứ năm là bán lẻ, với động lực tăng trưởng đến từ chu kỳ thay thế thiết bị điện tử, khả năng mở rộng tín dụng tiêu dùng khi lãi suất giảm và xu hướng chuyển dịch từ bán lẻ truyền thống sang bán lẻ hiện đại, đặc biệt ở mảng thực phẩm và nhu yếu phẩm.

Theo ông Dương, thị trường chứng khoán hiện hội tụ hai yếu tố nền tảng là tăng trưởng lợi nhuận doanh nghiệp ở mức cao và định giá hấp dẫn trong trung, dài hạn. "Khi có thêm một cú hích hoặc tín hiệu tích cực, thị trường sẽ nhanh chóng bước vào một chu kỳ tăng trưởng dài hạn mới, thậm chí có thể vượt xa các kỳ vọng ban đầu," chuyên gia VPBankS nhận định.