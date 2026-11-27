Cụ thể, Kế hoạch số 228-KH/TU, (Kế hoạch số 228) ngày 13-11-2026 của Ban Thường vụ Thành ủy được ban hành nhằm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 22-8-2026 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới; Nghị quyết số 263/NQ-CP, ngày 7-9-2026 của Chính phủ và Nghị quyết số 10-NQ/TU, ngày 20-8-2026 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về phát triển du lịch thành ngành kinh tế mạnh.

Triển khai nhiều giải pháp trọng tâm

Theo Kế hoạch số 228, đến năm 2030, du lịch Đồng Nai phấn đấu đón được 11,5 triệu lượt khách. Doanh thu dịch vụ du lịch đạt gần 12 ngàn tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân doanh thu đạt 27,5%/năm. Ngành du lịch giải quyết việc làm cho 13 ngàn lao động trực tiếp. Đồng thời có từ 2-4 dự án du lịch được đầu tư, hoàn thành và đưa vào khai thác. Phấn đấu đến năm 2030, xây dựng Đồng Nai trở thành địa phương trọng điểm du lịch của vùng Đông Nam Bộ và phía Nam.

Nghệ thuật viết thư pháp thu hút sự chú ý của du khách tại Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết thành phố Đồng Nai năm 2026.

Đến năm 2035, Đồng Nai phấn đấu đón được 20 triệu lượt du khách. Doanh thu dịch vụ du lịch đạt 24 ngàn tỷ đồng và có từ 3-5 dự án du lịch được đầu tư, hoàn thành và đưa vào khai thác. Mục tiêu cuối cùng Kế hoạch số 228 đặt ra là đến năm 2045: du lịch thành phố trở thành ngành kinh tế mạnh, phấn đấu thu hút được 30 triệu lượt khách. Doanh thu từ dịch vụ du lịch đạt 75 ngàn tỷ đồng và có khoảng 70 ngàn lao động trực tiếp trong lĩnh vực du lịch.

Để đạt được những mục tiêu đã đề ra, Kế hoạch số 228 khẳng định phải tập trung vào 8 giải pháp. Một trong những giải pháp đầu tiên là sự cần thiết phải đổi mới tư duy, nâng cao nhận thức và trách nhiệm về phát triển du lịch. Các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương cũng như các sở, ban, ngành liên quan phải tổ chức quán triệt sâu rộng nội dung, tinh thần các nghị quyết; các chỉ thị, quan điểm chỉ đạo của Bộ Chính trị, Chính phủ và Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về phát triển du lịch đến cán bộ, đảng viên, doanh nghiệp và nhân dân.

Ngoài ra, Đồng Nai phải hoàn thiện cơ chế, chính sách, thu hút nguồn lực đầu tư phát triển du lịch. Xây dựng môi trường đầu tư thuận lợi, rà soát quy hoạch du lịch theo tư duy kinh tế xứng tầm làm cơ sở thu hút các thành phần kinh tế tham gia đầu tư, tái đầu tư phát triển du lịch, đặc biệt lựa chọn nhà đầu tư có năng lực, kinh nghiệm để huy động vốn ngoài nhà nước đầu tư các dự án lớn, xây dựng các khu du lịch, khách sạn, nhà hàng, trung tâm thương mại cao cấp, các công trình văn hóa, thể thao gắn với du lịch tại các khu vực trọng điểm. Bên cạnh đó, phát triển hạ tầng, hình thành các khu vực có sức cạnh tranh cũng là một trong những giải pháp trọng tâm cần thực hiện. Bố trí, lồng ghép và huy động các nguồn lực hợp pháp để đầu tư phát triển hạ tầng giao thông kết nối như: đường bộ, bến thủy nội địa, cảng hàng hải quốc tế.

Phát triển thị trường, sản phẩm du lịch giá trị cao, nâng cao hiệu quả kinh tế du lịch; tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác quảng bá, xúc tiến du lịch, nâng tầm thương hiệu du lịch Đồng Nai; phát triển nguồn nhân lực, doanh nghiệp và cộng đồng du lịch đáp ứng yêu cầu phát triển mới; đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển du lịch thông minh; đổi mới phương thức quản trị du lịch, nâng cao chất lượng điểm đến du lịch xanh, thông minh, an toàn, bền vững.

Xây dựng những điểm đến hấp dẫn

Với những lợi thế, tiềm năng về tài nguyên lẫn cơ sở hạ tầng thúc đẩy phát triển du lịch, đặc biệt là những lợi thế về cảng biển, cảng hàng không quốc tế (sân bay), thời gian qua, ngành du lịch Đồng Nai tăng tốc triển khai các giải pháp để hướng đến mục tiêu xây dựng thành phố trở thành điểm đến chất lượng, hấp dẫn và bền vững dựa trên việc khai thác hiệu quả tài nguyên văn hóa, tự nhiên. Tập trung phát triển các sản phẩm du lịch đẳng cấp, dịch vụ chuyên nghiệp, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Khẳng định vị thế du lịch Đồng Nai, đóng góp vào phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Theo đó, các hội thảo, tọa đàm về phát triển du lịch được tổ chức với sự tham gia của các chuyên gia đầu ngành, các doanh nghiệp du lịch… Cụ thể như: Hội thảo khoa học Định hướng phát triển du lịch tỉnh (nay là thành phố) Đồng Nai trong bối cảnh mới; Hội thảo về chuyển đổi số trong xây dựng điểm đến, gắn với phát triển văn hóa, du lịch bền vững tại Đồng Nai; Tọa đàm Phát triển du lịch xanh Đồng Nai - Từ nhận thức đến hành động giảm phát thải…

Bà Nguyễn Thanh Giang, Giám đốc điều hành Mạng lưới Rồng xanh toàn cầu nhận định: Đồng Nai có nhiều lợi thế trong phát triển du lịch. Đặc biệt, Sân bay Long Thành đang là một trong những điểm đến chiến lược của thành phố, đồng thời là điểm đến hàng không của thế giới. Ngoài ra, Đồng Nai có nhiều tài nguyên thiên nhiên, văn hóa đặc sắc - là những thế mạnh để Đồng Nai phát triển các sản phẩm du lịch xanh, bền vững. Thành phố nên khai thác các câu chuyện du lịch bền vững, có tính chiều sâu, mang tính độc đáo và mới lạ.

Tiến sĩ Dương Đức Minh, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Hợp tác quốc tế, Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế và du lịch (Thành phố Hồ Chí Minh) nhận định: Du lịch Đồng Nai đang bước vào giai đoạn phát triển với yêu cầu chuyển đổi từ tăng trưởng về quy mô sang nâng cao chất lượng và hiệu quả kinh tế. Định hướng phát triển giai đoạn tiếp theo được thể hiện rõ trong Kế hoạch số 228, với chủ trương chuyển từ phát triển du lịch theo diện rộng, dựa nhiều vào số lượng và khai thác tài nguyên sang mô hình chú trọng chất lượng, hiệu quả, tính bền vững và giá trị gia tăng. Ngoài mục tiêu về lượt khách và doanh thu, Kế hoạch số 228 cũng đặt ra chỉ tiêu đến năm 2030 đạt mức chi tiêu bình quân 1 triệu đồng/người/ngày, thời gian lưu trú bình quân của khách nội địa từ 1,3 ngày và khách quốc tế từ 2,3 ngày trở lên. Những mục tiêu này phản ánh định hướng nâng cao giá trị kinh tế từ hoạt động du lịch, đặt ra yêu cầu phát triển các dịch vụ có khả năng đáp ứng nhu cầu đa dạng và gia tăng mức độ sử dụng dịch vụ tại điểm đến.

Định hướng phát triển du lịch đến năm 2030 của Đồng Nai mở ra khả năng chuyển dịch cơ cấu theo hướng đa dạng hơn về thị trường, mục đích chuyến đi và giá trị tiêu dùng. Bên cạnh việc tiếp tục xác định khách nội địa là thị trường trọng tâm, Kế hoạch số 228 còn chú trọng thu hút khách quốc tế qua Sân bay Long Thành, khách tàu biển qua Cảng Phước An, phát triển du lịch nghỉ dưỡng, hội nghị, sự kiện, du lịch quá cảnh và các sản phẩm trải nghiệm có giá trị cao. Đây là một trong những “bước đệm” để du lịch Đồng Nai thực hiện mục tiêu trở thành ngành kinh tế mạnh vào năm 2045.

Tiến sĩ DƯƠNG ĐỨC MINH, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Hợp tác quốc tế, Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế và du lịch (Thành phố Hồ Chí Minh)

Theo Tiến sĩ Dương Đức Minh, không gian du lịch Đồng Nai có đặc điểm phân bố rộng, kết hợp giữa đô thị, rừng, hồ, vùng sản xuất nông nghiệp và các địa điểm văn hóa - lịch sử. Tận dụng lợi thế nêu trên, Kế hoạch số 228 định hướng hình thành các hành lang du lịch kết nối Sân bay Long Thành với hồ Trị An, khu vực Biên Hòa, núi Chứa Chan, Vườn quốc gia Cát Tiên, rừng phòng hộ Tân Phú, Khu Bảo tồn thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai và tuyến sông Đồng Nai. Trên không gian đó, địa phương ưu tiên phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng; du lịch văn hóa - tín ngưỡng; du lịch nông nghiệp, nông thôn và du lịch cộng đồng, kết hợp những loại hình dịch vụ bổ trợ nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của điểm đến.