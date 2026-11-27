Giá vàng miếng trong nước hôm nay

Giá vàng miếng của hầu hết các thương hiệu đồng loạt tăng nhẹ ở cả hai chiều so với sáng qua.

Cụ thể, vàng miếng các thương hiệu SJC, PNJ, DOJI và Bảo Tín Mạnh Hải cùng tăng 400.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, niêm yết ở mức 129,5 - 134,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Trong khi đó, vàng miếng Phú Quý tăng 300.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 500.000 đồng/lượng ở chiều bán ra, giao dịch ở mức 128,8 - 134,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Cụ thể, theo ghi nhận vào sáng nay (27-11), giá vàng miếng trên thị trường trong nước được niêm yết như sau:

Giá vàng hôm nay (27-11): Vàng nhẫn Phú Quý tăng 1 triệu đồng/lượng. Ảnh: Phú Quý

Giá vàng nhẫn trong nước hôm nay

Giá vàng nhẫn hôm nay tăng ở một số thương hiệu so với sáng qua. Giá bán ra vàng nhẫn cao nhất niêm yết ở mức 134,3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn trên thị trường trong nước được niêm yết sáng nay như sau:

Giá vàng thế giới hôm nay

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng niêm yết ở mức 3.567,5 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí, giá vàng thế giới tương đương khoảng gần 112 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới đang phát đi những tín hiệu tích cực ban đầu khi duy trì trên ngưỡng hỗ trợ 3.500 USD/ounce sau đợt bán tháo mạnh. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng còn quá sớm để khẳng định kim loại quý đã chạm đáy, trong bối cảnh triển vọng lãi suất của Mỹ vẫn là yếu tố chi phối thị trường.

Ảnh minh họa: kitco.com

Theo Kitco, ông Fawad Razaqzada, chuyên gia phân tích thị trường tại FOREX.com, nhận định sự ổn định của giá vàng là tín hiệu đáng khích lệ, dù chưa đủ cơ sở để khẳng định áp lực bán đã chấm dứt.

Theo ông, diễn biến của đồng USD tiếp tục là yếu tố then chốt đối với triển vọng giá vàng. Đáng chú ý, mặc dù tăng trưởng GDP quý III của Mỹ đạt 4,3%, vượt xa mức dự báo 3,5%, đồng USD vẫn không thể tăng cao hơn.

Điều này cho thấy phần lớn kỳ vọng về chính sách tiền tệ thắt chặt của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể đã được phản ánh vào giá. Đồng USD có khả năng đảo chiều trong ngắn hạn, qua đó tạo lực hỗ trợ cho kim loại quý.

Ông Razaqzada cho rằng giá vàng có thể tiếp tục giằng co trong những phiên giao dịch cuối tuần. Tâm điểm chú ý của thị trường tuần tới là báo cáo việc làm của Mỹ, dự kiến công bố ngày 4-12.

Nếu số liệu việc làm phù hợp hoặc vượt kỳ vọng, khả năng Fed tăng lãi suất vào tháng 1 sẽ cao hơn, gây thêm sức ép lên giá vàng. Ngược lại, dữ liệu yếu hơn dự báo có thể tạo động lực cho đà phục hồi.

Cùng quan điểm thận trọng, ông David Morrison, chuyên gia phân tích thị trường cấp cao tại Trade Nation, cho rằng việc đồng USD giảm từ mức cao nhất trong 22 tháng có thể đã hỗ trợ giá vàng và bạc.

Tuy nhiên, ông nhấn mạnh, trong bối cảnh thanh khoản thị trường hạn chế do kỳ nghỉ lễ, nhà đầu tư không nên vội vàng đánh giá xu hướng dựa trên những biến động giá ngắn hạn.

Giá bạc hôm nay

Giá bạc hôm nay tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 1,457 -1,502 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra) tại Hà Nội.

Ngoài ra, tại các địa điểm giao dịch khác ở Hà Nội, giá bạc hiện được niêm yết ở mức 1,263 - 1,331 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Tại TP Hồ Chí Minh giá bạc hiện ở mức 1,267 - 1,335 triệu đồng/lượng (mua vào -bán ra).

Giá bạc thế giới hiện ở mức 41,28 USD/ounce.