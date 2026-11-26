Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư số 73/2026/TT-BCT về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với bánh snack. (Ảnh: iStock)

Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư số 73/2026/TT-BCT về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với bánh snack, ký hiệu QCVN 34:2026/BCT. Thông tư do Thứ trưởng Bộ Công Thương Trương Thanh Hoài ký, có hiệu lực từ ngày 15/5/2027.

QCVN 34:2026/BCT quy định giới hạn các chỉ tiêu chất lượng, an toàn thực phẩm và yêu cầu quản lý đối với bánh snack sản xuất từ bột và tinh bột thực phẩm.

Quy chuẩn áp dụng với tổ chức, cá nhân sản xuất, gia công, nhập khẩu, xuất khẩu, phân phối và kinh doanh bánh snack tại Việt Nam, cùng các tổ chức, cá nhân có liên quan. Bánh quy (biscuit, cookies), bánh cracker và bánh xốp (wafer) không thuộc phạm vi điều chỉnh.

Theo quy chuẩn, bánh snack là thực phẩm ăn liền, có cấu trúc đặc trưng giòn, xốp hoặc phồng nở, được sản xuất chủ yếu từ bột hoặc tinh bột thực phẩm, có thể phối trộn với các nguyên liệu khác và chế biến bằng phương pháp đùn ép, chiên, nướng hoặc gia nhiệt. Căn cứ quá trình chế biến, sản phẩm được chia thành hai nhóm: bánh snack có bổ sung dầu, chất béo và bánh snack không bổ sung dầu, chất béo.

Về yêu cầu kỹ thuật, nguyên liệu đầu vào phải tuân thủ các quy định hiện hành về an toàn thực phẩm. Độ ẩm của bánh snack không được vượt quá 7%. Với sản phẩm có bổ sung dầu, chất béo, chỉ số axit không vượt quá 5 mg KOH/g; chỉ số peroxit không vượt quá 20 meq O₂/kg, tính theo chất béo.

Quy chuẩn cũng quy định giới hạn ô nhiễm đối với các độc tố vi nấm gồm aflatoxin B1, aflatoxin tổng số, ochratoxin A, deoxynivalenol, zearalenone và fumonisin tổng số. Trong đó, giới hạn tối đa aflatoxin B1 và aflatoxin tổng số đối với bánh snack từ bột ngô hoặc tinh bột ngô đều là 20 µg/kg. Với các nhóm bánh snack khác thuộc phạm vi quy chuẩn, giới hạn tương ứng là 2 µg/kg và 4 µg/kg.

Đối với kim loại nặng, giới hạn chì (Pb) và cadmi (Cd) đều không vượt quá 0,2 mg/kg. Các chỉ tiêu vi sinh vật được kiểm soát gồm tổng số vi sinh vật hiếu khí, Coliforms, Salmonella spp., Staphylococcus aureus và Bacillus cereus giả định. Riêng Salmonella spp. không được phát hiện trong 25 g mẫu thử.

Phụ gia thực phẩm sử dụng trong bánh snack phải tuân thủ các quy định hiện hành của Bộ Y tế về quản lý và sử dụng phụ gia thực phẩm.

Bên cạnh các chỉ tiêu kỹ thuật, QCVN 34:2026/BCT quy định yêu cầu quản lý về bao gói, ghi nhãn, công bố sản phẩm và truy xuất nguồn gốc. Bao bì, dụng cụ tiếp xúc trực tiếp với sản phẩm phải bảo đảm an toàn thực phẩm. Việc ghi nhãn thực hiện theo Nghị định số 37/2026/NĐ-CP của Chính phủ và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan.

Trước khi lưu thông trên thị trường, bánh snack nhập khẩu, sản xuất và kinh doanh trong nước phải thực hiện công bố sản phẩm đáp ứng quy định của quy chuẩn. Hồ sơ, trình tự công bố sản phẩm và truy xuất nguồn gốc được thực hiện theo quy định hiện hành.

Các tổ chức, cá nhân sản xuất, chế biến, bảo quản, vận chuyển, xuất khẩu, nhập khẩu và kinh doanh bánh snack có trách nhiệm tuân thủ quy chuẩn cùng các quy định pháp luật liên quan.

Theo điều khoản chuyển tiếp, với sản phẩm đã được tự công bố trước thời điểm ban hành Thông tư, tổ chức, cá nhân được tiếp tục sử dụng bản tự công bố trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày Thông tư có hiệu lực, trừ trường hợp có cảnh báo về an toàn thực phẩm.

Bộ Công Thương giao Cục Công nghiệp chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng hướng dẫn, phổ biến và tổ chức thực hiện quy chuẩn; đồng thời rà soát, tổng hợp, báo cáo và kiến nghị sửa đổi quy chuẩn căn cứ yêu cầu quản lý./.