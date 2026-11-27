Vay 100 triệu trồng quế, gây dựng mô hình nông nghiệp mới

Ông Thào Seo Sình, Giám đốc HTX Dịch vụ trồng và chế biến quế Mường Tùng ở bản Huổi Pinh, xã Mường Toong (Điện Biên), là người tiên phong đưa cây quế về trồng trên đất nương, đồng thời vận động người dân trong bản chuyển đổi cây trồng, phát triển sản xuất.

Trước khi tìm được hướng đi mới, gia đình ông cũng trải qua những năm tháng chật vật mưu sinh. Nhiều năm gắn bó với cây lúa, nương ngô, thu nhập của gia đình ông vẫn không ổn định, sản xuất phụ thuộc nhiều vào thời tiết. Được mùa thì đủ ăn, mất mùa lại phải lo từng bữa.

Nhận thấy cây quế mang lại hiệu quả kinh tế cho người dân ở Văn Chấn, ông Sình quyết định tìm hiểu và đưa về trồng tại địa phương.

Năm 2016, ông Sình mạnh dạn vay 100 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội để đầu tư sản xuất. Một phần số tiền này ông đem mua cây giống quế để trồng trên 1,5ha đất nương. Phần vốn còn lại được dùng thuê máy xúc đào ao thả cá, đồng thời tích trữ nước tưới cây vào mùa khô.

Ông Thào Seo Sình tại xưởng sản xuất.

Đầu tư vào cây lâu năm khi kinh tế gia đình còn khó khăn là quyết định không dễ dàng. Quế cần nhiều năm chăm sóc mới cho thu hoạch, trong khi khoản vay ngân hàng vẫn phải hoàn trả. Vì vậy, ông kết hợp trồng quế với nuôi cá và chăn nuôi để đa dạng hóa nguồn thu. Khi trả được nợ, ông tiếp tục tích lũy vốn, mở rộng diện tích trồng quế.

Đến nay, gia đình ông có khoảng 5ha quế, cho nguồn thu bình quân khoảng 300 triệu đồng mỗi năm.

Không chỉ dừng ở việc trồng và bán nguyên liệu, ông Sình còn tìm hiểu kỹ thuật chế biến, chưng cất tinh dầu quế nhằm nâng cao giá trị sản phẩm.

Với mô hình kết hợp trồng lúa nước, cây trồng và chăn nuôi cá, gia cầm đem lại khoản lợi nhuận 700 triệu đồng/năm cho gia đình ông Sình. Mô hình còn tạo việc làm thường xuyên cho 3 lao động, thu nhập bình quân 10-12 triệu đồng/người/tháng.

Bên cạnh phát triển kinh tế, gia đình ông còn đóng góp hàng trăm m2 đất để xây dựng đường bê tông nông thôn, góp phần cải thiện điều kiện đi lại của người dân.

Từ 9 hộ trồng quế đến hướng đi thoát nghèo

Điều đáng quý là khi làm ăn có hiệu quả, ông Thào Seo Sình không giữ riêng bí quyết mà tích cực chia sẻ, hướng dẫn bà con trong bản cùng phát triển kinh tế.

Ông hiểu rằng muốn giảm nghèo bền vững, phải giúp người dân thay đổi tập quán sản xuất, chủ động lựa chọn cây trồng có giá trị kinh tế và tìm đầu ra cho nông sản.

Tuy nhiên, việc vận động người dân chuyển từ trồng lúa, ngô sang cây quế không dễ dàng. Bà con đã quen với những loại cây có thể thu hoạch theo mùa, trong khi quế phải chờ nhiều năm mới cho nguồn thu. Nhiều hộ còn băn khoăn về khả năng thích nghi của cây với điều kiện đất đai, khí hậu và lo đầu ra của sản phẩm sau này.

Mỗi năm gia đình ông Sình thu được vài trăm triệu từ tiền bán quế.

Hiểu những lo lắng đó, ông Sình kiên trì đến từng nhà vận động, chia sẻ kinh nghiệm trồng, chăm sóc quế và giới thiệu hiệu quả từ những vùng trồng đã phát triển.

Ban đầu, ông vận động được 9 gia đình tham gia. Để bà con yên tâm, ông nhận hướng dẫn kỹ thuật và kết nối đầu mối thu mua khi cây đến kỳ khai thác.

Anh Lù A Thi, một trong những hộ đầu tiên làm theo mô hình, nhớ lại thời điểm ông Sình đến nhà giới thiệu về cây quế. Ông cho gia đình xem hình ảnh những đồi quế xanh tốt ở Văn Chấn, nơi người dân có thêm nguồn thu nhờ loại cây này. Ông cũng động viên bà con yên tâm sản xuất và hứa hỗ trợ tìm đầu ra khi cây đến kỳ thu hoạch.

“Hiện tại, gia đình tôi có trên 2ha quế đã cho thu hoạch. Với giá quế dao động từ 15.000-17.000 đồng/kg, gia đình tôi đã có nguồn thu ổn định”, anh Thi nói.

Từ 9 hộ ban đầu, mô hình trồng quế được nhân rộng. Đến nay, toàn bản Huổi Pinh có gần 100ha quế và trên 10ha sa nhân, góp phần tạo thêm sinh kế, giảm sự phụ thuộc vào cây lương thực truyền thống.

Phát triển cây quế gắn với khai thác bền vững

Không chỉ vận động bà con mở rộng diện tích trồng quế, ông Sình còn tìm cách nâng cao giá trị sản phẩm và bảo vệ tài nguyên rừng.

Trên cương vị Giám đốc HTX Dịch vụ trồng và chế biến quế Mường Tùng, ông thúc đẩy phát triển các sản phẩm chế biến sâu như trà hoa quế, tinh dầu quế, thay vì chỉ bán nguyên liệu thô.

Ở Huổi Pinh, quế trở thành cây hàng hoá cho thu nhập tốt.

Đặc biệt, ông vận động người dân thay đổi tập quán khai thác trắng cả đồi quế sang khai thác tỉa, giữ lại diện tích rừng để cây tiếp tục tái sinh.

Theo đó, tại những đồi quế gần nguồn nước, người dân chỉ khai thác khoảng 40%, giữ lại 60% diện tích rừng xanh nhằm bảo vệ môi trường và rừng đầu nguồn.

Sau khi khai thác, gốc quế tiếp tục mọc chồi, tạo nguồn nguyên liệu cho những chu kỳ sản xuất tiếp theo. Cách làm này vừa giúp người dân có nguồn thu, vừa hạn chế tình trạng khai thác cạn kiệt diện tích rừng trồng.

Ông Sình kể, những ngày đầu, không ít hộ còn e ngại bởi đã quen với cách chờ cây đủ tuổi rồi khai thác toàn bộ để thu tiền một lần. Để tạo niềm tin, ông chủ động áp dụng phương thức khai thác mới trên diện tích quế của gia đình trước khi hướng dẫn các hộ khác.

“Muốn bà con tin tưởng và làm theo, tôi phải tiên phong áp dụng cách khai thác mới trên đồi quế của gia đình. Thấy việc khai thác tỉa giúp có nguồn thu qua 3 đợt, thay vì phải chờ 7-10 năm mới được thu hoạch, bà con dần đồng thuận”, ông Sình chia sẻ.

Đến nay, các hộ trong bản hiện đã từng bước thay đổi cách khai thác, giữ lại cây quế để tiếp tục chăm sóc và tạo nguồn nguyên liệu cho những chu kỳ sản xuất sau.

Đánh giá về hiệu quả mô hình, ông Lù Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND xã Mường Toong, cho biết trước năm 2015, Huổi Pinh là bản đặc biệt khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo có thời điểm trên 70%. Đời sống người dân chủ yếu dựa vào sản xuất nương rẫy, phụ thuộc nhiều vào thời tiết, tình trạng thiếu ăn diễn ra thường xuyên.

Theo ông Dũng, mô hình của ông Thào Seo Sình đã góp phần thay đổi tập quán canh tác, khuyến khích người dân chủ động chuyển đổi cây trồng, phát triển sản xuất để cải thiện đời sống.

Câu chuyện ở Huổi Pinh cũng cho thấy, khi người dân mạnh dạn thay đổi cách nghĩ, cách làm, biết kết hợp sản xuất với chế biến và bảo vệ tài nguyên, những đồi đất vùng cao có thể trở thành nguồn sinh kế lâu dài, góp phần giảm nghèo bền vững.