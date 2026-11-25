Từ một cuộc tuần tra trên địa bàn, cán bộ, chiến sĩ Công an phường An Khê (Đà Nẵng) đã phát hiện và giúp một người đàn ông "tạm trú trong ống cống" tìm lại gia đình sau gần 7 năm mất liên lạc. Cuộc đoàn tụ không chỉ mang lại niềm hạnh phúc cho một gia đình mà còn lan tỏa hình ảnh đẹp về người chiến sĩ Công an tận tụy, trách nhiệm, gần dân, vì Nhân dân phục vụ.