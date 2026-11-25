Trinh sát bắt 'ổ ma'
Qua công tác trinh sát nắm địa bàn, lực lượng Công an xã Đại Lộc (TP Đà Nẵng) bất ngờ kiểm tra một căn nhà trên địa bàn, bắt quả tang 3 đối tượng: Nguyễn Nhật Duy (2007, trú phường Sơn Trà, Đà Nẵng); Trương Thanh Bình (2008) và Nguyễn Trường Tài (2006, cùng trú xã Đại Lộc) đang “chơi” ma túy Ketamine.
Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ nhiều tang vật các đối tượng dùng để sử dụng trái phép chất ma túy. Ngày 24-11, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng cho biết, đang tạm giữ hình sự 3 đối tượng Nguyễn Nhật Duy, Trương Thanh Bình, Nguyễn Trường Tài để điều tra, làm rõ hành vi: “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.
Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/trinh-sat-bat-o-ma-post361487.html