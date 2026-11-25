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Ngày 25/11, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP Đà Nẵng cho biết đã ghi nhận nhiều phản ánh về thủ đoạn lừa đảo tuyển dụng trên không gian mạng với phương thức ngày càng tinh vi.

Các đối tượng thường sử dụng dịch vụ quảng cáo trên mạng xã hội để tiếp cận người có nhu cầu tìm việc, đưa ra những lời mời chào hấp dẫn về vị trí tuyển dụng, mức thu nhập, chế độ đãi ngộ và cam kết nhận việc nhanh chóng. Để tạo lòng tin, chúng còn sử dụng hình ảnh, giấy tờ giả mạo liên quan đến doanh nghiệp, khiến người tìm việc mất cảnh giác.

Đáng chú ý, một thủ đoạn đang được các đối tượng lợi dụng là núp bóng hoạt động xã hội, từ thiện để dụ ứng viên mua sản phẩm với lý do hỗ trợ trẻ em, người neo đơn. Ban đầu, nạn nhân được yêu cầu mua những sản phẩm có giá trị thấp và được hoàn lại tiền gốc kèm lợi nhuận như cam kết.

Sau khi tạo dựng được lòng tin, các đối tượng tiếp tục yêu cầu nạn nhân thực hiện những đơn hàng có giá trị lớn hơn, lên đến vài triệu đồng. Khi ứng viên đã chuyển tiền, chúng đưa ra điều kiện phải hoàn thành đủ 5 đơn hàng mới được rút tiền và nhận lại toàn bộ khoản tiền đã chuyển.

Tin vào cam kết hoàn trả, đồng thời muốn lấy lại số tiền đã bỏ ra, nhiều người tiếp tục chuyển tiền theo hướng dẫn. Chỉ đến khi không còn khả năng chi trả hoặc không thể rút tiền, nạn nhân mới nhận ra mình bị lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Trước thực trạng trên, Đại tá Lê Cao Tâm, Trưởng phòng An ninh mạng, Công an TP Đà Nẵng khuyến cáo người dân cần thận trọng khi tìm kiếm việc làm trên không gian mạng; chủ động xác minh danh tính nhà tuyển dụng, thông tin doanh nghiệp và địa điểm làm việc trước khi ứng tuyển. Người lao động tuyệt đối không chuyển tiền đặt cọc, phí tuyển dụng hoặc mua hàng dưới bất kỳ hình thức nào để được nhận việc.

Khi phát hiện dấu hiệu bất thường, người dân cần dừng ngay giao dịch, không tiếp tục chuyển tiền hoặc cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng khi chưa xác minh được tính xác thực.

Nếu đã chuyển tiền, cần nhanh chóng trình báo cơ quan Công an, đồng thời lưu giữ các bằng chứng như tin nhắn, đường dẫn tuyển dụng, số điện thoại, tài khoản mạng xã hội, thông tin tài khoản nhận tiền và chứng từ giao dịch để phục vụ xác minh, điều tra.

Cơ quan Công an cũng khuyến cáo người lao động cảnh giác với những lời mời chào tuyển dụng có mức thu nhập bất thường, đặc biệt là các công việc yêu cầu bỏ tiền mua hàng, thực hiện nhiệm vụ hoặc chuyển khoản để được nhận việc.