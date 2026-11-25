Theo hồ sơ điều tra, vụ việc xảy ra vào ngày 11/11/2026 khi kẻ gian lợi dụng sơ hở đã đột nhập vào một nhà dân trên địa bàn xã Hùng Chân. Đến chiều ngày 14/11/2026, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An chính thức tiếp nhận tin báo về việc gia đình bị hại bị kẻ gian đột nhập, khoét két lấy đi lượng tài sản lớn. Số tài sản bị mất trộm bao gồm 29 chỉ vàng, một số trang sức bằng bạc cùng khoảng 100 triệu đồng tiền mặt. Tổng giá trị thiệt hại tài sản ước tính tại thời điểm phát hiện khoảng 470 triệu đồng.

Cơ quan CSĐT lấy lời khai đối tượng Vang Văn Đức.

Nhận thấy đây là vụ việc có tính chất phức tạp, tài sản bị chiếm đoạt có giá trị lớn, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An đã nhanh chóng chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Công an xã Hùng Chân và Công an xã Quỳ Hợp khẩn trương tiến hành công tác rà soát, xác minh và truy bắt đối tượng.

Quá trình truy xét tung tích thủ phạm gặp nhiều trở ngại đối với lực lượng phá án. Đối tượng gây án tỏ ra vô cùng tinh ranh, có sự chuẩn bị kỹ lưỡng nhằm đối phó với cơ quan chức năng. Khi thực hiện hành vi đột nhập, đối tượng đeo khẩu trang, đội mũ trùm kín mặt và tuyệt đối không để lại bất kỳ dấu vết nào tại hiện trường.

Không những thế, trong quá trình đột nhập lẫn tẩu thoát, kẻ gian đã chủ động chọn di chuyển qua đường đồi núi hiểm trở, cố tình né tránh toàn bộ các tầm quét của hệ thống camera an ninh trong khu vực. Việc đối tượng thông thuộc địa hình và xóa sạch dấu vết khiến công tác rà soát ban đầu gặp những khó khăn.

Tuy nhiên, với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, không để tội phạm có thời gian tẩu thoát hay tẩu tán tài sản, các trinh sát hình sự đã áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ chuyên sâu. Lực lượng Công an nhanh chóng dựng lên chân dung nghi phạm là Vang Văn Đức (SN 1991), trú tại xã Hùng Chân, tỉnh Nghệ An.

Tang vật vụ án trị giá gần 500 triệu đồng.

Dù vậy, ngay sau khi thực hiện trót lọt vụ trộm, Đức đã lập tức bỏ trốn khỏi địa phương. Trước tình hình đó, các tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An đã nhanh chóng, kiên trì bám sát địa bàn, mở rộng phạm vi truy xét trên nhiều tỉnh, thành phố.

Đến ngày 15/11/2026, tức chỉ sau một thời gian ngắn kiên trì truy vết kể từ khi tiếp nhận tin báo, tổ công tác đã phát hiện và bắt giữ thành công Vang Văn Đức khi đối tượng đang lẩn trốn tại phường Hưng Đạo, thành phố Hải Phòng.

Tại Cơ quan điều tra Công an tỉnh Nghệ An, trước những tài liệu, chứng cứ không thể chối cãi, Vang Văn Đức đã phải cúi đầu nhận tội. Đức khai nhận, sau khi đột nhập vào nhà bị hại và vét sạch toàn bộ tài sản trong két sắt, đối tượng không đem theo số trang sức vàng bạc và tiền mặt bên người khi bỏ trốn. Thay vào đó, Đức đã nảy ra thủ đoạn cất giấu vô cùng tinh vi khi đem toàn bộ tài sản trộm cắp được chôn giấu dưới lòng đất trong vườn nhà mình, rồi mới đón xe tẩu thoát ra Hải Phòng nhằm đánh lạc hướng điều tra.

Căn cứ lời khai của đối tượng, Cơ quan điều tra đã nhanh chóng tổ chức thu hồi toàn bộ số tài sản bị chôn giấu dưới đất để làm thủ tục trao trả cho gia đình bị hại. Sau khi nhận lại tài sản, gia đình bị hại đã trân trọng gửi thư cảm ơn sâu sắc đến Công an tỉnh Nghệ An.