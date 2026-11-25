Theo hãng thông tấn nhà nước SANA, số tang vật bị tiêu hủy được thu giữ từ nhiều chiến dịch truy quét tội phạm ma túy. Ngoài 400 triệu viên Captagon, nhà chức trách còn tiêu hủy 12,2 tấn nhựa cần sa, 2,3 tấn cây cần sa, 6 kg heroin và khoảng 5,4 triệu viên ma túy khác.

Cùng với số ma túy nói trên, lực lượng chức năng Syria cũng phá hủy nhiều loại máy móc, thiết bị và hóa chất được sử dụng để sản xuất, cất giấu và vận chuyển ma túy. Hoạt động tiêu hủy được tiến hành theo nhiều đợt, song nhà chức trách không công bố cụ thể thời gian thu giữ toàn bộ số tang vật.

Kể từ khi lên nắm quyền vào tháng 12/2024, chính quyền mới tại Syria đã đẩy mạnh các chiến dịch triệt phá cơ sở sản xuất, thu giữ ma túy và ngăn chặn hoạt động buôn lậu. Việc tiêu hủy số lượng lớn Captagon lần này được xem là một phần trong nỗ lực giải quyết tình trạng sản xuất và vận chuyển ma túy tồn tại nhiều năm tại quốc gia Trung Đông này.