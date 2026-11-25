Lường Văn Cầm và Quàng Văn Phanh (thứ 3, thứ 4 từ trái sang).

Hồi 8h ngày 17/11/2026, Tổ công tác Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội phối hợp Phòng An ninh điều tra và Công an xã Mường Bú, tỉnh Sơn La làm nhiệm vụ tại khu vực Thủy điện Nậm Pàn 5 thuộc bản Chón, xã Mường Bú, tỉnh Sơn La phát hiện, bắt quả tang: Lường Văn Cầm, SN 1983, trú tại bản Mường Chùm, xã Mường Bú, tỉnh Sơn La và Quàng Văn Phanh, SN 1975, trú tại Bản Búng Diễn, xã Mường Bú, tỉnh Sơn La đang có hành vi sử dụng trái phép vật liệu nổ để phá đá.

Vật chứng thu giữ gồm 1,59 kg thuốc nổ ANFO, 12 viên pin và 1 cuộn dây điện dài khoảng 20m. Mở rộng điều tra, xác minh đã phát hiện, thu giữ thêm 0,43 kg thuốc nổ, 37 cái kíp nổ.