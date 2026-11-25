Tháng 3/2023, những tấm ảnh vệ tinh chụp sông Uyu ở miền Bắc Myanmar cho thấy bè hút vàng xuất hiện ngày càng dày, nhiều dải đất ven bờ bị đào xới. Đất nước đang khủng hoảng do xung đột sau đảo chính năm 2021, nhưng các bãi vàng vẫn mở rộng, hoạt động tấp nập. Ai cho phép khai thác, ai thu tiền và vàng được đưa đi đâu? Một nghiên cứu do Viện Nghiên cứu chiến lược quốc tế (IISS) công bố tháng 10/2026 lần theo hoạt động từ mỏ đến thị trường, đã phác họa những nguồn lợi đan xen trong nền kinh tế chiến tranh ở Myanmar.