Công an Hà Nội khuyến cáo an toàn PCCC khi sử dụng ga
Trước nguy cơ cháy nổ gia tăng do rò rỉ khí gas, Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân thường xuyên kiểm tra đường ống, mối nối bằng nước xà phòng, khóa van bình sau khi nấu và lắp đặt thiết bị cảnh báo. Khi phát hiện rò rỉ, tuyệt đối không bật lửa hay công tắc điện, cần mở thoáng cửa, khóa van bình và gọi ngay số 114 để kịp thời xử lý.
Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/cong-an-ha-noi-khuyen-cao-an-toan-pccc-khi-su-dung-ga-post676928.antd