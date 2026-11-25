Theo thông tin từ Bộ Công an, khoảng 15h50 ngày 20/11, trên tuyến đường theo hướng U Đôm Xay – Luông Pha Băng (Lào), Tổ công tác thường trực Công an tỉnh Điện Biên và Công an huyện Nậm Bạc đồng chủ trì, phối hợp với Tổ công tác thường trực Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy tại Lào và Công an tỉnh Luông Pha Băng tổ chức tuần tra, kiểm soát.

Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng chức năng phát hiện, bắt quả tang 2 đối tượng có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Hai đối tượng cùng tang vật bị lực lượng chức năng thu giữ. Ảnh: Bộ Công an.

Hai đối tượng bị bắt giữ là Vừ Thò (SN 1994) và Vưng Và (SN 2000), cùng trú tại bản Phôn Sã Vảng, huyện Nậm Bạc, tỉnh Luông Pha Băng, Lào.

Tại thời điểm kiểm tra, hai đối tượng đang di chuyển trên xe ô tô bán tải Toyota Hilux mang biển kiểm soát Viêng Chăn.

Tang vật thu giữ gồm 100 bánh ma túy tổng hợp, tương đương 600.000 viên, một xe ô tô bán tải và hai điện thoại di động. Số ma túy trên được các đối tượng cất giấu bằng nhiều thủ đoạn tinh vi.

Hiện, lực lượng chức năng hai nước đang tiếp tục phối hợp điều tra, xác minh, làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật.