'Bí mật' trong chiếc xe bán tải mang biển kiểm soát Viêng Chăn
Công an tỉnh Điện Biên phối hợp với lực lượng chức năng Việt Nam và Lào bắt quả tang 2 đối tượng có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy, thu giữ 600.000 viên ma túy tổng hợp cùng nhiều tang vật liên quan.
Theo thông tin từ Bộ Công an, khoảng 15h50 ngày 20/11, trên tuyến đường theo hướng U Đôm Xay – Luông Pha Băng (Lào), Tổ công tác thường trực Công an tỉnh Điện Biên và Công an huyện Nậm Bạc đồng chủ trì, phối hợp với Tổ công tác thường trực Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy tại Lào và Công an tỉnh Luông Pha Băng tổ chức tuần tra, kiểm soát.
Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng chức năng phát hiện, bắt quả tang 2 đối tượng có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.
Hai đối tượng bị bắt giữ là Vừ Thò (SN 1994) và Vưng Và (SN 2000), cùng trú tại bản Phôn Sã Vảng, huyện Nậm Bạc, tỉnh Luông Pha Băng, Lào.
Tại thời điểm kiểm tra, hai đối tượng đang di chuyển trên xe ô tô bán tải Toyota Hilux mang biển kiểm soát Viêng Chăn.
Tang vật thu giữ gồm 100 bánh ma túy tổng hợp, tương đương 600.000 viên, một xe ô tô bán tải và hai điện thoại di động. Số ma túy trên được các đối tượng cất giấu bằng nhiều thủ đoạn tinh vi.
Hiện, lực lượng chức năng hai nước đang tiếp tục phối hợp điều tra, xác minh, làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật.
Nguồn Góc nhìn pháp lý: https://gocnhinphaply.nguoiduatin.vn/bi-mat-trong-chiec-xe-ban-tai-mang-bien-kiem-soat-vieng-chan-56821.html