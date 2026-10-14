Triệt phá 2 tụ điểm ma túy

Theo đó, tại khu phố 3, lực lượng công an đã lần lượt phát hiện 2 tụ điểm ma túy, bắt giữ các đối tượng: Nguyễn Văn Linh (30 tuổi, ở tỉnh An Giang); Nguyễn Tấn Lực (20 tuổi), Trần Tiến Đạt (22 tuổi) và Nguyễn Mạnh Hải (30 tuổi) cùng ở phường Phước Bình về các hành vi: mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Trong quá trình bắt giữ, lực lượng công an đã thu giữ nhiều tang vật gồm: ma túy, dụng cụ sử dụng trái phép chất ma túy, điện thoại di động, tiền và các vật chứng khác có liên quan, phục vụ công tác điều tra, làm rõ hành vi của từng đối tượng.

Đến nay, Công an phường Phước Bình đã hoàn tất hồ sơ ban đầu và bàn giao vụ việc, đối tượng, tang vật cùng các tài liệu có liên quan cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an thành phố để tiếp tục thụ lý, điều tra theo thẩm quyền.