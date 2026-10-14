Lộ 'bí mật động trời' trong căn nhà gỗ bỏ hoang ở Quảng Trị

Ngày 14/10, theo tin từ Công an tỉnh Quảng Trị, Công an xã La Lay đã phát hiện, bắt giữ hai vụ việc liên quan đến ma túy, gồm một vụ tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và một vụ tàng trữ trái phép chất ma túy tại thôn La Lay.

3 nam thanh niên gồm Hồ Văn Thiu (sinh năm 2003), Hồ Văn Huynh (sinh năm 2011) và Hồ Văn Bảo (sinh năm 2011). Ảnh: CA.

Cụ thể, vào lúc 10h50 ngày 12/10, Tổ công tác Công an xã La Lay tiến hành kiểm tra căn nhà của ông Ngô Lạc, hiện không có người ở, gần cầu Km 4+734 thuộc thôn La Lay.

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện 3 nam thanh niên gồm Hồ Văn Thiu (sinh năm 2003), Hồ Văn Huynh (sinh năm 2011) và Hồ Văn Bảo (sinh năm 2011), cùng trú tại thôn La Lay, có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Qua kiểm tra, Công an thu giữ một viên ma túy tổng hợp cùng nhiều tang vật liên quan.

Đến 18h50 cùng ngày, Công an xã La Lay chủ trì, phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế La Lay bắt quả tang Hồ Văn Lân (sinh năm 2009, trú tại thôn La Lay) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm 158 viên hồng phiến cùng nhiều đồ vật có liên quan.

Bắt Hồ Văn Lân. Ảnh: CA.

Hiện, Công an xã La Lay đang phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Quảng Trị, tiến hành điều tra, xác minh và làm rõ các vụ việc theo quy định pháp luật.