Chìm thuyền đánh cá trên phá Tam Giang, 1 người tử vong

Sáng 14/10, lãnh đạo UBND phường Hoá Châu (TP Huế) cho biết, sau nhiều giờ tìm kiếm, các lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể ngư dân ở địa phương bị mất tích sau vụ va chạm thuyền đánh cá trên đầm phá Tam Giang.

Trước đó, vào tối 13/10, ông Nguyễn N. L (SN 1979) cùng vợ là bà Đặng T. B (trú tại tổ dân phố Thuận Hòa, phường Hóa Châu, TP Huế) sử dụng phương tiện thuyền gắn máy cole để đánh bắt cá trên vùng đầm phá Tam Giang.

Khi đến khu vực cách cầu Thuận An cũ khoảng 800m về phía cửa biển, thuyền của vợ chồng ông L xảy ra va chạm với một phương tiện khác và bị chìm.

Lực lượng các đơn vị tổ chức tìm kiếm thi thể ngư dân Nguyễn N. L trên đầm phá Tam Giang.

Phát hiện sự việc, người dân đã nhanh chóng cứu vớt được bà B, còn ông L mất tích.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an TP Huế; Công an phường Hóa Châu và Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Thuận An đã điều động phương tiện, cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức tìm kiếm nạn nhân.

Đến gần 21h tối cùng ngày, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể ông Nguyễn N. L.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.