Lào Cai tháo dỡ gần 1.000m lưới bẫy chim hoang dã trên đầm Vân Hội

Ngày 14/10, theo thông tin từ Công an tỉnh Lào Cai, Công an xã Việt Hồng (Lào Cai) đã chủ trì, phối hợp với lực lượng Kiểm lâm địa bàn và Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã tổ chức ra quân truy quét, kiểm tra tại các khu vực bán đảo, đảo nhỏ trên đầm Vân Hội thuộc địa phận xã Việt Hồng, kịp thời phát hiện, tháo dỡ các phương tiện, dụng cụ dùng để bẫy, bắt chim hoang dã trái phép.

Với việc triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, kết hợp sử dụng phương tiện đường thủy để tuần tra, kiểm tra khép kín các tuyến, khu vực đảo và ven bờ hồ, lực lượng phối hợp đã phát hiện, thu gom, tháo dỡ gần 1.000 mét lưới cước giăng dọc các rẫy cây, bờ đảo; đồng thời phá dỡ, tiêu hủy hàng chục cọc gỗ, hệ thống loa và chim mồi giả được sử dụng để dẫn dụ, bẫy bắt chim.

Đợt ra quân thể hiện vai trò chủ động của Công an xã Việt Hồng trong công tác nắm tình hình địa bàn, tham mưu và phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ động vật hoang dã; góp phần bảo vệ hệ sinh thái, duy trì đa dạng sinh học và bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.

Việc tổ chức kiểm tra tại các khu vực bán đảo, đảo nhỏ, nơi có địa hình phức tạp, khó tiếp cận bằng đường bộ, cũng cho thấy sự cần thiết của công tác tuần tra chủ động, thường xuyên và phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng Công an với các đơn vị liên quan.

Thời gian tới, Công an xã Việt Hồng tiếp tục phối hợp với lực lượng Kiểm lâm và các đơn vị chức năng tăng cường tuần tra, kiểm tra tại các khu vực có nguy cơ xảy ra tình trạng săn bắt chim hoang dã trái phép; kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân nâng cao ý thức bảo vệ động vật hoang dã và môi trường sinh thái.

Công an xã Việt Hồng khuyến cáo người dân không giăng lưới, đặt bẫy, sử dụng loa, chim mồi giả hoặc các phương thức khác để dẫn dụ, săn bắt chim hoang dã trái phép; không mua bán, vận chuyển, tàng trữ, tiêu thụ động vật hoang dã không rõ nguồn gốc.

Khi phát hiện các hành vi săn bắt chim trái phép hoặc các dụng cụ bẫy bắt động vật hoang dã, người dân cần kịp thời thông báo cho Công an xã hoặc lực lượng chức năng gần nhất để phối hợp kiểm tra, xử lý.

Bảo vệ chim hoang dã và môi trường sinh thái không chỉ là trách nhiệm của các cơ quan chức năng mà còn cần sự chung tay của mỗi người dân, góp phần gìn giữ cảnh quan, đa dạng sinh học và phát triển bền vững đầm Vân Hội.

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