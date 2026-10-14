Trần Đức Mạnh bị bắt cùng Lê Bá Định, lộ lời khai gây sốc

Theo tin từ Công an tỉnh Quảng Trị, trong quá trình tuần tra, kiểm soát nhằm bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn, Công an xã Lệ Thủy đã phát hiện 2 người có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy tại thôn Xuân Giang.

Theo đó, khoảng 15h ngày 8/10, Tổ công tác Công an xã Lệ Thủy tổ chức tuần tra trên địa bàn. Khi đến nhà Lê Bá Định (sinh năm 1990, trú tại thôn Xuân Giang, xã Lệ Thủy), lực lượng chức năng phát hiện những dấu hiệu nghi vấn nên tiến hành kiểm tra.

2 đối tượng cùng tang vật. Ảnh: CA. ↵

Qua kiểm tra, Công an phát hiện Lê Bá Định và Trần Đức Mạnh (sinh năm 1995, cùng trú tại thôn Xuân Giang) có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ một số đồ vật liên quan.

Làm việc với cơ quan Công an, bước đầu cả hai khai nhận đã cùng sử dụng hết 3 viên ma túy loại hồng phiến trước khi bị phát hiện.

Tổ công tác đã lập biên bản, tạm giữ và niêm phong các tang vật liên quan để tiếp tục xác minh, củng cố hồ sơ, xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.