Chủ nhà hàng Cường Dê rút đơn, vụ án Thắng 'Ật' có khép lại?

Mới đây, ông Nguyễn Văn Hào, chủ nhà hàng Cường Dê tại phường Tây Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình, đăng tải thông tin cho biết ông cùng ông Dương Văn Hưng đã tự nguyện rút đơn tố giác đối với Nguyễn Văn Thắng, còn gọi là Thắng “Ật”.

Theo ông Hào, sau quá trình hòa giải của gia đình, người thân và việc Thắng trực tiếp gặp, xin lỗi ông Hưng, hai bên mong muốn khép lại những mâu thuẫn, tạo cơ hội để những người liên quan nhìn nhận lại hành vi của mình và tiếp tục cuộc sống.

Bị can Nguyễn Văn Thắng và hình ảnh khiêu khích trước đó.

Ông Hào khẳng định, tôn trọng quyết định của cơ quan có thẩm quyền trong việc xem xét, giải quyết vụ việc. Đồng thời, ông mong dư luận giữ bình tĩnh, không tiếp tục công kích bất kỳ bên nào để các gia đình yên tâm sinh sống, làm việc và hoạt động kinh doanh trở lại bình thường.

Động thái trên diễn ra sau khi Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Văn Thắng để điều tra về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Vậy việc ông Hào và ông Hưng rút đơn tố giác có làm thay đổi hướng xử lý đối với Nguyễn Văn Thắng? Trao đổi với phóng viên Báo Tiền Phong, luật sư Nguyễn Thị Sâm - Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho hay, tội “Gây rối trật tự công cộng” quy định tại Điều 318 Bộ luật Hình sự không thuộc nhóm tội chỉ được khởi tố theo yêu cầu của bị hại. Do đó, việc ông Hào và ông Hưng rút đơn không phải căn cứ để đình chỉ vụ án.

Theo luật sư Sâm, việc ông Hào và ông Hưng rút đơn thể hiện thiện chí hòa giải giữa các bên, nhưng không làm mất đi trách nhiệm của cơ quan tiến hành tố tụng trong việc xác minh, đánh giá chứng cứ và xử lý hành vi có dấu hiệu phạm tội theo quy định.

Lá đơn được đăng tải trên FB nhà hàng Cường Dê.

Cùng quan điểm, Luật sư Nguyễn Anh Tuấn – Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho biết, theo Điều 318 Bộ luật Hình sự, tội “Gây rối trật tự công cộng” được xem xét khi hành vi gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội hoặc thuộc trường hợp người thực hiện đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hay đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm. Khung hình phạt tại khoản 1 là phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 50 triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm; các trường hợp có tình tiết định khung tại khoản 2 có thể bị phạt tù từ 2 năm đến 7 năm.

Theo luật sư, việc ông Hào và ông Hưng chủ động rút đơn, mong muốn khép lại mâu thuẫn cho thấy các bên đang hướng tới giải pháp hòa giải, hạn chế những hệ lụy kéo dài từ một vụ va chạm.

Tuy nhiên, thiện chí của người liên quan và việc xử lý trách nhiệm hình sự là hai vấn đề cần được phân biệt. Trong quá trình giải quyết vụ án, thái độ thành khẩn, sự ăn năn, việc tự nguyện khắc phục hậu quả hoặc hòa giải, nếu có và đáp ứng điều kiện luật định, có thể được cơ quan tiến hành tố tụng xem xét khi đánh giá vụ việc. Những yếu tố này không tự động xóa bỏ trách nhiệm hình sự.

Hiện chưa có thông tin cho thấy cơ quan tiến hành tố tụng đã thay đổi quyết định xử lý vụ án sau thông báo rút đơn của ông Hào và ông Hưng. Việc tiếp tục điều tra, truy tố hoặc đình chỉ vụ án thuộc thẩm quyền của cơ quan tiến hành tố tụng trên cơ sở các điều kiện luật định và kết quả xác minh.