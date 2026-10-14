Bị phạt 7,5 triệu vì chuyển cuộc gọi đòi nợ sang đường dây nóng cơ quan công an

Ngày 14/10, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết lãnh đạo Công an xã Bình Sơn vừa ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng đối với N.V.B. (trú thôn Quang Trung, xã Bình Sơn) về hành vi “Thu thập, xử lý và sử dụng thông tin của tổ chức, cá nhân khác mà không được sự đồng ý hoặc sai mục đích theo quy định của pháp luật”.

N.V.B. tại cơ quan công an. (Ảnh: C.A)

Theo kết quả xác minh của cơ quan chức năng, trước đó, N.V.B. vay tiền thông qua các ứng dụng trực tuyến trên mạng internet và liên tục nhận được các cuộc gọi đòi nợ gốc lẫn lãi suất từ các chủ nợ. Thay vì tìm kiếm giải pháp giải quyết nghĩa vụ tài chính theo đúng quy định pháp luật, đối tượng này lại chọn cách hành xử lệch chuẩn nhằm “né” nợ bằng cách sử dụng dịch vụ chuyển tiếp cuộc gọi. Thủ đoạn này đã điều hướng toàn bộ các cuộc gọi đòi nợ dồn dập đổ về số điện thoại đường dây nóng trực ban của Công an xã Bình Sơn.

Hành vi coi thường pháp luật của N.V.B. đã gây hậu quả nghiêm trọng, làm hệ thống liên lạc của trực ban Công an xã bị nhiễu loạn bởi hàng loạt cuộc gọi không liên quan. Điều này trực tiếp gây cản trở, ảnh hưởng lớn đến công tác tiếp nhận tin báo, tố giác tội phạm từ Nhân dân; đồng thời làm gián đoạn công tác điều hành, chỉ đạo xử lý các tình huống khẩn cấp cần sự can thiệp, giúp đỡ kịp thời của lực lượng công an cơ sở.

Ngay khi phát hiện sự việc, Công an xã Bình Sơn nhanh chóng điều tra, làm rõ và kiên quyết xử lý nghiêm đối tượng.

Qua vụ việc trên, Công an xã Bình Sơn khuyến cáo người dân cần hết sức cảnh giác, cân nhắc kỹ lưỡng trước khi vay tiền qua các ứng dụng trực tuyến không rõ nguồn gốc trên mạng xã hội. Mỗi công dân cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tuyệt đối không lợi dụng các dịch vụ viễn thông để thực hiện hành vi gây rối, cản trở hoạt động của cơ quan Nhà nước.