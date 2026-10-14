Ngăn chặn tội phạm ma túy ngay từ cơ sở

Tuy nhiên, diễn biến của loại tội phạm này vẫn còn phức tạp, cần sự chung tay của xã hội, nhất là sự chủ động tố giác của người dân.

Công an xã Bình An đọc lệnh bắt giữ 5 đối tượng liên quan đến ma túy hoạt động trên địa bàn. Ảnh: C.T.V

Không để hình thành điểm nóng

Theo Công an thành phố, trong thời gian qua, công tác đấu tranh với tội phạm ma túy được triển khai đồng bộ, với sự phối hợp của lực lượng nghiệp vụ và công an các địa phương. Nhiều đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, kết hợp phòng ngừa xã hội và phòng ngừa nghiệp vụ được triển khai. Qua đó đã có nhiều đường dây, đối tượng tội phạm ma túy bị phát hiện, triệt xóa.

Ngày 2-10, tại xã Bình An, bằng công tác trinh sát, nắm tình hình, Công an xã tiến hành kiểm tra một lán trại thi công tại ấp Long Đức, phát hiện các đối tượng có biểu hiện nghi vấn. Qua điều tra, lực lượng công an đã tạm giữ 5 đối tượng liên quan để điều tra về các hành vi tổ chức sử dụng và mua bán trái phép chất ma túy.

Tại xã Xuân Định, từ công tác quản lý địa bàn, ngày 1-10, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố phối hợp với Công an xã kiểm tra, phát hiện Đặng Minh Hòa (ở xã Xuân Định) có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Điều tra mở rộng, lực lượng công an tiếp tục bắt giữ nhiều đối tượng liên quan đến hành vi mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; tổng khối lượng ma túy thu giữ khoảng 0,5kg cùng nhiều tang vật liên quan.

Đặc biệt ở xã Tân Hưng, ngày 2-10, Công an xã kiểm tra căn nhà của Nguyễn Hữu Trọng (ở ấp Hưng Thịnh), phát hiện Trọng cùng Nguyễn Thế An (ở cùng địa phương) đang tàng trữ 3 bịch ma túy, tổng trọng lượng hơn 12 gram. Các đối tượng sau đó được chuyển cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Theo cơ quan công an, tội phạm ma túy có thể xuất hiện từ khu dân cư, nhà ở, phòng trọ đến các lán trại công trình và những tuyến đường dân sinh. Bên cạnh hành vi tàng trữ để sử dụng, nhiều đối tượng còn mua bán trái phép chất ma túy, gây phức tạp tình hình ANTT.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, lực lượng công an đã phát hiện 715 vụ phạm tội về ma túy, bắt giữ 1.489 đối tượng, tăng 13,13% số vụ và 25,55% số đối tượng so với cùng kỳ năm 2025.

Chủ động từ cơ sở, đấu tranh quyết liệt

Trước thực tế đó, Công an thành phố xác định công tác phòng, chống ma túy là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong những tháng cuối năm 2026.

Tại lễ chào cờ tháng 10-2026 của Công an thành phố, Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an thành phố yêu cầu toàn lực lượng bước vào quý IV-2026 với tinh thần tăng tốc, tập trung khắc phục tồn tại, hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu năm. Trong đó, công tác phòng, chống tội phạm tiếp tục tập trung vào những loại tội phạm nổi lên, trong đó có ma túy. Lãnh đạo Công an thành phố cũng yêu cầu công an các đơn vị, địa phương phải nâng cao chất lượng giải quyết tin báo, tố giác về tội phạm.

Trước đó, tại các hội nghị giao ban công tác hằng tháng của Công an thành phố, Giám đốc Công an thành phố nhấn mạnh yêu cầu thống nhất nhận thức mới về nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự. Đặc biệt, đối với tội phạm ma túy, lực lượng công an phải tăng cường phối hợp, tập trung triệt xóa các đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy hoạt động liên tỉnh, xuyên quốc gia.

Tại lễ mít-tinh hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2026, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Hoàng đánh giá: Ma túy là hiểm họa tác động trực tiếp đến sức khỏe con người, chất lượng nguồn nhân lực, hạnh phúc gia đình và là nguyên nhân phát sinh nhiều loại tội phạm, tệ nạn xã hội.

Trước bối cảnh đó, lãnh đạo thành phố yêu cầu các cấp, ngành tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục pháp luật, chú trọng hướng đến thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên, công nhân lao động và các địa bàn trọng điểm, phức tạp về ma túy.

Đối với lực lượng công an, yêu cầu đặt ra là tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, chủ động tham mưu và triển khai hiệu quả các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm ma túy; quản lý chặt địa bàn, đối tượng; không để hình thành các điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy.

Để thực hiện mục tiêu đã nêu, phải tiếp tục nâng cao trách nhiệm của công an các xã, phường trong quản lý địa bàn, quản lý cư trú, quản lý đối tượng nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy và những đối tượng có nguy cơ liên quan đến hoạt động mua bán, tổ chức sử dụng ma túy. Cùng với đó phải phát huy hiệu quả nguồn tin từ nhân dân, các tổ chức đoàn thể, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Với tinh thần chủ động phòng ngừa từ sớm, từ cơ sở, kết hợp đấu tranh quyết liệt với tội phạm ma túy và huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, thành phố đang từng bước hướng tới mục tiêu xây dựng những địa bàn an toàn, không ma túy. Đây là nhiệm vụ lâu dài, đòi hỏi sự kiên trì, quyết liệt của từng cấp, từng ngành, từng địa phương, có như vậy mới góp phần giữ vững an ninh trật tự, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân.