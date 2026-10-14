Vụ tai nạn khiến nữ sinh tử vong ở Vĩnh Long: Người đi cùng tài xế có bị xử lý không?

Luật sư đề nghị làm rõ chi tiết có người đi cùng tài xế

Ngày 13/10, tại phiên xét xử vụ tài xế xe tải Nguyễn Văn Bảo Trung gây tai nạn làm nữ sinh Nguyễn Ngọc Bảo Trân tử vong ở Vĩnh Long (vụ việc xảy ra năm 2024), luật sư phía bị hại đề nghị làm rõ danh tính và trách nhiệm của người được cho là đi cùng tài xế lúc xảy ra tai nạn.

Theo Tiền Phong, luật sư cho biết, các nhân chứng và tài xế thừa nhận có một người ngồi bên cạnh tài xế tại thời điểm xảy ra tai nạn.

Gia đình bị hại theo dõi phiên tòa từ bên ngoài phòng xét xử. Ảnh: TPO.

Không cứu giúp người bị nạn có thể bị xử lý thế nào?

Vụ việc này khiến nhiều người đặt câu hỏi rằng tội không cứu giúp người đang trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng sẽ bị xử lý như thế nào.

Về vấn đề này, Bộ Công an đã từng đề cập: Điều 132 Bộ luật hình sự quy định về "Tội không cứu giúp người đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng" như sau:

1. Người nào thấy người khác đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng, tuy có điều kiện mà không cứu giúp dẫn đến hậu quả người đó chết, thì bị phạt cảnh cáo, phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm. 2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm: a) Người không cứu giúp là người đã vô ý gây ra tình trạng nguy hiểm; b) Người không cứu giúp là người mà theo pháp luật hay nghề nghiệp có nghĩa vụ phải cứu giúp. 3. Phạm tội dẫn đến hậu quả 02 người trở lên chết, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm. 4. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

Như vậy, kể cả trong trường hợp xác định được người ngồi trên buồng lái cùng tài xế vào thời điểm xảy ra tai nạn, thì việc người này có thể bị xử lý hình sự hay không cũng còn phụ thuộc vào các yếu tố như người này có điều kiện cứu giúp hay không và mối liên hệ giữa việc không cứu giúp với hậu quả (người gặp nguy hiểm tử vong).

Bị cáo Nguyễn Văn Bảo Trung trả lời các câu hỏi trước tòa. Ảnh: TPO.

Trong vụ việc này, đề nghị của luật sư là làm rõ các tình tiết, chưa phải kết luận về trách nhiệm hình sự của người đi cùng tài xế.

Tuy nhiên, trong phần tranh luận vào chiều 13/10, đại diện Viện Kiểm sát phản hồi rằng cơ quan điều tra không xác định được người trên buồng lái tại thời điểm đó, nên chưa đủ căn cứ làm cơ sở điều tra tiếp theo, theo Tiền Phong.

Hội đồng xét xử quyết định sẽ tuyên án vào sáng 15/10.