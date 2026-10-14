Thủ đoạn lợi dụng ảnh hưởng MXH lừa nhà đầu tư 'rót tiền' của Shark Bình

Như Báo Sức khoẻ và Đời sống đưa tin, Cơ quan điều tra Công an TP Hà Nội đã ra kết luận, đề nghị truy tố Nguyễn Hòa Bình (SN 1981, tức Shark Bình) cùng đồng phạm trong vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Trốn thuế", "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Công ty NextTech và các doanh nghiệp liên quan.

Ở hành vi lừa đảo, cơ quan điều tra xác định năm 2021, Shark Bình cùng đồng phạm, đều là những người có trình độ về tiền số - coin, góp tiền thực hiện dự án Antex để phát triển ví VNDT.

Các bị can dự kiến, ví VNDT sẽ dùng để thanh toán trên nền tảng Blockchain, lấy Cổng Ngân Lượng (Công ty trung gian thanh toán Ngân Lượng của Nguyễn Hòa Bình) làm đơn vị bảo chứng quy đổi giữa Việt Nam đồng và VNDT.

Shark Nguyễn Hoà Bình thời điểm chưa bị bắt.

Nhóm đối tượng thống nhất góp tổng số tiền 5 tỷ đồng và phân chia vai trò từng người. Cụ thể, Nguyễn Hòa Bình góp 2 tỷ đồng (40%) có vai trò chỉ đạo, chi phối và quyết định toàn bộ quá trình đầu tư, phát triển dự án. Bị can Vũ Ngọc Sinh góp 575 triệu (11,5%) có vai trò chịu trách nhiệm nghiên cứu sản phẩm, bị can Lê Văn Lương góp 450 triệu (9%) có vai trò quản lý đội ngũ kỹ thuật (DEV).

Quá trình phát triển dự án, các đối tượng họp bàn, thông qua "Bản cáo bạch" để công bố chính sách phát triển của dự án (bao gồm cả phát triển dự án VNDT) với tổng số lượng token Antex cung cấp ra thị trường là 100 tỷ token.

Để tạo sự tin tưởng cho các nhà đầu tư tiếp tục nắm giữ, mua token Antex, Nguyễn Hòa Bình lợi dụng sự uy tín và tầm ảnh hưởng trên mạng xã hội đã đưa ra thông tin trên phương tiện thông tin đại chúng về ra mắt Quỹ đầu tư Next100 Blockchain chuyên về công nghệ chuỗi khối.

Theo thông tin Shark Bình đưa trên các phương tiện thông tin đại chúng, quỹ đầu tư này chuyên về công nghệ chuỗi khối, với số vốn cam kết 50 triệu USD trong 10 năm để đầu tư vào dự án Blockchain, trong đó dự án Antex là dự án đầu tiên.

Shark Bình giới thiệu, quảng bá đồng Antex để các nhà đầu tư tin tưởng tiếp tục cầm giữ đồng token Antex, không bán xả ra làm tụt giá Antex, không rút vốn khỏi dự án. Thực tế, ông Bình chỉ góp vốn 2 tỷ đồng.

Mặc dù đưa ra nhiều cam kết đầu tư vào dự án nhưng đến tháng 5/2022, nhiều sản phẩm của dự án chưa hoàn thiện, chưa có lợi nhuận. Trong đó dự án Stablecoin VNDT thực tế chưa thực hiện, đã bị Ngân hàng Nhà nước cảnh báo vào tháng 3/2022.

Cơ quan điều tra xác định, ông Bình không đăng tải thông tin cảnh báo trên lên mạng xã hội, truyền thông vì như vậy sẽ làm các nhà đầu tư bị mất niềm tin vào dự án Antex và đồng VNDT, có thể dẫn tới sự thất bại của dự án.

Theo chỉ đạo của Nguyễn Hòa Bình, các bị can trong vụ vẫn rút tiền USDT, bán ra quy đổi sang Việt Nam đồng và chia nhau chiếm đoạt. Trong đó, Shark Bình được nhận 8,4 tỷ đồng.

Khi bị điều tra, ông Bình còn chỉ đạo Bùi Thanh Hải, Giám đốc Kỹ thuật Công ty Ngân Lượng, xóa dữ liệu liên quan dự án token Antex trong giai đoạn từ tháng 9/2021 đến 12/2021.

Kết quả đối chiếu giữa lộ trình đã công bố (bản cáo bạch) và dữ liệu thực tế cho thấy dự án Antex chỉ hoàn thành một phần nhỏ, ước tính khoảng 15% tổng kế hoạch đề ra; phần lớn hạng mục chưa được triển khai hoặc không có dấu hiệu hoạt động thực tế theo cam kết hoàn thiện toàn bộ trước cuối năm 2023.

Cơ quan điều tra đã đăng báo tìm bị hại của vụ án nhưng đến nay mới tiếp nhận đơn của 46 nhà đầu tư với số tiền thiệt hại tạm ước tính khoảng 67 tỷ đồng.

Trong đó, cơ quan điều tra đã làm việc ghi lời khai 29 nhà đầu tư, đề nghị làm rõ hành vi phạm tội của Nguyễn Hòa Bình và các đối tượng liên quan để trả lại tổng số tiền bị chiếm đoạt là 53 tỷ đồng.