Cú lừa tiền tỷ từ những viên 'thiên thạch triệu đô'

Sập bẫy màn kịch lừa bán “thiên thạch triệu đô”

Thời gian qua, việc dùng đá cuội thông thường và một số vật liệu khác giả làm thiên thạch với những tính năng như nổi trên mặt nước, làm sáng bóng đèn, hoặc làm mất lực từ nam châm... để lừa đảo chiếm đoạt tài sản không phải thủ đoạn mới nhưng nhiều người vẫn mắc bẫy. Thực tế cho thấy, trong mỗi vụ án, các đối tượng đều có kịch bản mới, phân vai và nhập vai nhuần nhuyễn như diễn viên chuyên nghiệp nên các nạn nhân dù cảnh giác vẫn sập bẫy như thường. Vụ án vừa được Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hồ Chí Minh điều tra khám phá, khởi tố và ra lệnh bắt 5 bị can là minh chứng mới nhất.

Đối tượng Lê Hoàng Giang (sinh năm 1974, ngụ TP Cần Thơ), cầm đầu đường dây, khai nhận: “Bên ông anh nói có đầu ra hơn 200 triệu USD/kg. Đưa cho người mua thử cắt được sắt thật. Khi người mua sơ hở, tôi đổi thành cây sắt thạch cao đổ bằng silicon. Kính vỡ thì dùng cách hơ nóng và nhúng nước; khi sơ hở, đổi kính nguyên thành kính vỡ...”.

Trung tá Đỗ Văn Trường, Đội trưởng Đội 6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hồ Chí Minh

Lê Hoàng Giang cùng nhóm đối tượng Nguyễn Việt Thanh, Nguyễn Thanh Dũng, Ka Dẻh và Xa Thị Mỹ Tiên đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh khởi tố, bắt tạm giam về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Phòng Cảnh sát hình sự cho biết, sau thời gian xác lập chuyên án, đơn vị đã phối hợp Công an phường An Lạc và các đơn vị nghiệp vụ điều tra, làm rõ nhóm đối tượng dùng đá cuội giả làm “thiên thạch có giá trị hàng triệu USD” để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, để thực hiện hành vi lừa đảo, Lê Hoàng Giang cùng Nguyễn Việt Thanh (sinh năm 1978), Nguyễn Thanh Dũng (sinh năm 1980, cùng ngụ TP Cần Thơ), Ka Dẻh (sinh năm 1992, ngụ tỉnh Lâm Đồng) và Xa Thị Mỹ Tiên (sinh năm 1977, ngụ tỉnh An Giang) lên kịch bản, phân vai, đưa ra lời thoại để dễ dàng dụ dỗ nạn nhân.

Trong đó, Giang giữ vai trò cầm đầu, cùng Thanh, Dũng, Ka Dẻh, Tiên hóa thân làm chủ hàng, nhà đầu tư và doanh nhân, giới thiệu đá cuội là “thiên thạch” có giá trị lớn nhằm tạo lòng tin, dẫn dụ lôi kéo nhiều người tham gia các sàn giao dịch mua bán thiên thạch quý hiếm. Sau đó, dẫn dụ họ đặt cọc hàng tỷ đồng để rồi... ôm tiền bỏ trốn.

Thượng úy Bùi Thanh Liêm, điều tra viên Đội 6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hồ Chí Minh

Trao đổi về vụ việc, Thượng úy Bùi Thanh Liêm, điều tra viên Đội 6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hồ Chí Minh cho biết: “Thông qua các hội nhóm trên các trang mạng xã hội với hàng trăm, hàng triệu thành viên, thiên thạch giả được rao bán với giá trị rất cao, như 1 ký (kg) có thể có giá hàng triệu USD. Đồng thời, các đối tượng còn quả quyết sẽ đảm bảo đầu ra cho bị hại, nên bị hại tin tưởng góp vốn để bán ra sinh lời trong thời gian ngắn. Theo dõi các hội nhóm trên không gian mạng, trinh sát phải mất khoảng thời gian dài và dùng nhiều cách thức để đấu tranh, triệt phá”.

Số tiền mà nhóm đối tượng này chiếm đoạt cụ thể đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục xác minh, làm rõ. Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hồ Chí Minh thông báo cho những ai là nạn nhân hoặc có thông tin liên quan trực tiếp đến nhóm đối tượng này, khẩn trương liên hệ cơ quan điều tra để cung cấp tài liệu tố giác tội phạm.

Hành vi dùng đá tự nhiên giả làm thiên thạch để lừa đảo từng được nhiều nhóm đối tượng thực hiện tại nhiều địa phương trên cả nước. Như tại Bắc Ninh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Bắc Ninh đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 đối tượng gồm Man Thăng Long, Tô Minh Quảng, Vương Cường và Mai Văn Cường về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” với số tiền lên tới 11 tỷ đồng.

Các bị can Lê Hoàng Giang, Nguyễn Việt Thanh, Nguyễn Thanh Dũng, Ka Dẻh và Xa Thị Mỹ Tiên

Quá trình điều tra, Công an TP Bắc Ninh xác định, nắm bắt nhu cầu tìm mua “thiên thạch” giá cao của một bộ phận người dân có điều kiện kinh tế và niềm tin thần bí, nhóm đối tượng này đã chế tác “thiên thạch” giả từ than chì. Để tạo niềm tin, chúng quảng cáo báu vật này có tính năng huyền bí như làm rạn nứt gương, đông cứng thủy ngân nhiệt kế hay lơ lửng trong nước. Với tính năng đặc biệt ấy, viên thiên thạch này được các đối tượng rao bán với giá... 150 triệu USD.

Đáng nói, các đối tượng yêu cầu người mua phải giao dịch tại địa điểm theo chỉ định; trước khi giao dịch cần phải làm lễ cúng; kết thúc giao dịch, thiên thạch giả được niêm phong trong két sắt và người mua không được tự ý mở, nếu muốn mở thì phải mời các đối tượng đến nhà làm lễ.

Để chứng minh tính năng có thật của "thiên thạch" như đã quảng cáo khiến bị hại tin tưởng, các đối tượng đã lợi dụng phòng tối, xây dựng sẵn kịch bản rồi đánh tráo gương và nhiệt kế do bị hại mang đến thử (đánh tráo gương bị rạn vỡ và nhiệt kế bị đông thủy ngân do các đối tượng chuẩn bị sẵn từ trước đó). Với thủ đoạn trên, các đối tượng đã lừa đảo, chiếm đoạt tổng số tiền 11 tỷ đồng từ chồng bà D.T (trú tại TP Hà Nội)...

Thủ đoạn dàn dựng thử nghiệm để đánh tráo kết quả cũng là chiêu thức mà gần đây Công an xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai) làm rõ khi bàn giao hai đối tượng Y Phơu Byă và Y Đam Mdrang cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai. Khoảng tháng 3/2026, khi ông M.H.N (trú tại Lâm Đồng) liên hệ hỏi mua thiên thạch, Byă và Mdrang đã tự mua nguyên liệu làm giả “thiên thạch”, đồng thời chuẩn bị sẵn gương vỡ và ống thủy ngân đông cứng.

Lê Hoàng Giang giữ vai trò cầm đầu

Khi ông N. cùng ông Hà Ngọc K. đến xem, hai đối tượng bắt nạn nhân đứng xa 10m quan sát rồi nhanh tay đánh tráo kết quả. Tin tưởng mắt thấy tai nghe, ông K. đã gom 400 triệu đồng đưa cho Byă để nhận về viên đá giả...

Gần đây nhất, ngày 17/4/2026, Công an xã Ia Krái (tỉnh Gia Lai) vào cuộc xác minh tin báo về vụ xô xát xuất phát từ giao dịch “thiên thạch tỷ USD”. Theo biên bản cam kết viết tay 4 trang giấy giữa ông P.T.N. (trú Hà Nội) và ông P.P. (trú xã Ia Krái), hai bên thỏa thuận mua khối thiên thạch 15 kg với giá khủng, với các điều kiện đưa ra cũng kỳ lạ không kém như các vụ kể trên. Sau khi chuyển hơn 600 triệu đồng (ông N. khai hơn 1 tỷ đồng) chi phí đi lại nhưng bên bán không giao được hàng, mâu thuẫn bùng nổ dẫn đến việc bên mua bị hành hung.

Không có bất kỳ loại đá hay thiên thạch nào “thần thánh” như vậy!

Trung tá Đỗ Văn Trường, Đội trưởng Đội 6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hồ Chí Minh cho biết: “Các loại tội phạm, nhất là tội phạm trên không gian mạng đều được Ban chỉ huy Phòng chỉ đạo xử lý nghiêm. Qua vụ việc mới đây và những vụ tương tự, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hồ Chí Minh khuyến cáo người dân khi tham gia đầu tư thì phải tìm hiểu rõ đối tác và các thông tin liên quan, nhất là các thông tin chưa được kiểm chứng trên không gian mạng. Các hội nhóm mua bán thiên thạch vẫn có nhiều đối tượng tham gia; hiện, Phòng Cảnh sát hình sự tiếp tục mở rộng điều tra”.

Tang vật đá cuội giả làm “thiên thạch”

Thực tế cho thấy, sau hàng loạt hoạt động mua bán thiên thạch với giá trị đặc biệt lớn trong thời gian qua bị lật tẩy, đây hoàn toàn chỉ là những đường dây lừa đảo tinh vi. Kịch bản chung của các vụ lừa đảo mua bán “thiên thạch” đều xoay quanh tính năng khoa học vô lý (làm nứt kính, đông thủy ngân, lơ lửng trong nước...) và hoàn toàn chỉ từ những lời đồn thổi không có căn cứ, giám định của các nhà khoa học, chuyên gia, các loại đá thông thường không có giá trị cao đã được rao bán với giá siêu khủng để móc túi những người mê muội.

Bởi, nhiều người tin rằng, nếu trong nhà có một cục thiên thạch sẽ giúp mang lại sức khỏe và chữa được bách bệnh; cũng có người nhiều tiền lắm của sẵn sàng chi đậm để sở hữu thiên thạch nhằm thỏa mãn thú chơi ngông và “đẳng cấp vượt trội”. Lợi dụng sự thiếu hiểu biết, lòng tham và cả yếu tố cuồng tín của bị hại, các đối tượng dễ dàng đưa nạn nhân vào mê hồn trận với các khoản tiền cọc, tiền chi phí làm thủ tục, từ đó chiếm đoạt tài sản. Thực tế, nhiều vụ lừa đảo đã xảy ra cũng vì sự cuồng tín này.

Công an TP Hồ Chí Minh khuyến cáo người dân thận trọng trước lời mời mua bán, đầu tư vào những vật được giới thiệu có giá trị đặc biệt cao nhưng không có căn cứ kiểm chứng. Về mặt khoa học, không có bất kỳ loại đá hay thiên thạch nào sở hữu các tính năng kỳ lạ như các đối tượng quảng cáo. Ai đã giao tiền hoặc có thông tin liên quan đến nhóm đối tượng trên, đề nghị liên hệ Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hồ Chí Minh để trình báo, cung cấp tài liệu phục vụ điều tra.