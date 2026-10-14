Khách rút 1,5 tỷ đồng tiền tiết kiệm, nhân viên ngân hàng lập tức báo công an

Ngày 13/10, Công an xã Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh cho biết đơn vị vừa phối hợp với một chi nhánh ngân hàng trên địa bàn ngăn chặn vụ lừa đảo bằng thủ đoạn giả danh công an. Số tiền có nguy cơ bị chiếm đoạt lên tới 1,5 tỷ đồng.

Theo thông tin ban đầu, ngày 12/10, ông T.V.C., 55 tuổi, trú tại xã Lộc Hà, nhận được cuộc gọi từ một số điện thoại lạ.

Người gọi tự xưng là công an, thông báo vợ chồng ông C. có liên quan đến một vụ án ma túy. Những lời đe dọa khiến hai vợ chồng hoang mang, lo sợ.

Sau đó, nhóm người lạ yêu cầu ông C. cung cấp thông tin về sổ tiết kiệm, ảnh căn cước công dân cùng một số dữ liệu cá nhân với lý do “phục vụ điều tra”.

Các đối tượng còn yêu cầu người đàn ông giữ bí mật, không được kể sự việc với bất kỳ ai.

Sau khi lấy được lòng tin và gây sức ép tâm lý, nhóm người lạ tiếp tục hướng dẫn ông C. đến ngân hàng rút tiền tiết kiệm rồi chuyển vào tài khoản do chúng chỉ định.

Ông C. sau đó đến ngân hàng làm thủ tục rút 1,5 tỷ đồng.

Trong quá trình giao dịch, nhân viên ngân hàng nhận thấy biểu hiện và yêu cầu rút tiền của khách hàng có dấu hiệu bất thường nên đã nhanh chóng trình báo Công an xã Lộc Hà.

Ông C. (áo xanh đậm) được lực lượng chức năng động viên, giải thích về thủ đoạn của nhóm lừa đảo (Ảnh: Công an cung cấp).

Tiếp nhận thông tin, lực lượng công an nhanh chóng có mặt tại ngân hàng, phối hợp với nhân viên giao dịch giải thích, trấn an ông C. và làm rõ thủ đoạn của nhóm lừa đảo.

Sau khi được phân tích, người đàn ông nhận ra mình đang trở thành mục tiêu của chiêu trò giả danh công an qua điện thoại và quyết định dừng giao dịch. Nhờ đó, số tiền 1,5 tỷ đồng không bị chuyển cho các đối tượng lừa đảo.

Vụ việc cho thấy thủ đoạn giả danh cán bộ công an, cơ quan tố tụng để đe dọa người dân vẫn tiếp tục được các nhóm lừa đảo sử dụng.

Kịch bản phổ biến là gọi điện thông báo nạn nhân có liên quan đến vụ án hình sự, ma túy hoặc rửa tiền; sau đó yêu cầu cung cấp căn cước công dân, thông tin tài khoản, sổ tiết kiệm và giữ bí mật với người thân.

Khi nạn nhân rơi vào trạng thái lo sợ, các đối tượng tiếp tục yêu cầu rút tiền, chuyển tiền vào tài khoản được gọi là “tài khoản xác minh” hoặc “tài khoản phục vụ điều tra”. Trong vụ việc tại Hà Tĩnh, việc nhân viên ngân hàng nhận ra dấu hiệu bất thường và báo công an đã giúp chặn giao dịch ngay trước khi tiền có nguy cơ bị chuyển đi.

Người dân cần đặc biệt cảnh giác với những cuộc gọi tự xưng công an, viện kiểm sát hoặc tòa án yêu cầu chuyển tiền, cung cấp mã OTP, thông tin tài khoản hay dữ liệu cá nhân. Khi nhận cuộc gọi đáng ngờ, cần chủ động liên hệ trực tiếp cơ quan công an gần nhất để kiểm tra, thay vì làm theo hướng dẫn qua điện thoại.