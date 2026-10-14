Vĩnh Long quyết liệt ngăn chặn dịch tả lợn châu Phi lây lan

Trước tình hình dịch tả lợn châu Phi phát sinh tại nhiều địa bàn, tỉnh Vĩnh Long đang tăng cường giám sát, khoanh vùng, xử lý ổ dịch, kiểm soát vận chuyển, giết mổ và tiêu thụ lợn, sản phẩm từ lợn nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan, hạn chế thiệt hại cho người chăn nuôi.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Vĩnh Long, từ ngày 29/9 đến ngày 8/10/2026, dịch tả lợn châu Phi xảy ra tại 6 hộ thuộc các ấp, khóm trên địa bàn 6 xã, phường gồm Phú Quới, Trung Hiệp, Hòa Bình, Tân Long Hội, phường Bình Minh và phường Đông Thành. Tổng số lợn phải tiêu hủy là 357 con với khối lượng hơn 17,8 tấn.

Trước diễn biến dịch bệnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Châu Văn Hòa yêu cầu các sở, ngành và địa phương xác định phòng, chống dịch tả lợn châu Phi là nhiệm vụ cấp bách, tập trung chỉ đạo quyết liệt, không chủ quan, lơ là. Người đứng đầu địa phương chịu trách nhiệm nếu thiếu kiểm tra, giám sát, để dịch bệnh phát sinh và lây lan do buông lỏng quản lý.

Các địa phương khẩn trương rà soát tổng đàn lợn, số hộ chăn nuôi; tăng cường giám sát, phát hiện sớm lợn mắc bệnh, nghi mắc bệnh để xử lý kịp thời. Việc tiêu hủy lợn nhiễm bệnh hoặc có kết quả xét nghiệm dương tính phải thực hiện theo đúng quy định chuyên môn, bảo đảm an toàn, không để phát tán mầm bệnh. Người dân không vứt xác lợn chết ra sông, kênh, rạch gây ô nhiễm môi trường và làm lây lan dịch bệnh.

UBND tỉnh yêu cầu tăng cường vệ sinh, tiêu độc, khử trùng chuồng trại, khu vực chăn nuôi và phương tiện vận chuyển lợn, sản phẩm từ lợn; kiểm soát chặt hoạt động vận chuyển, mua bán, giết mổ tại các địa bàn có dịch. Đối với những khu vực chưa phát sinh dịch, các địa phương chủ động giám sát đàn lợn, nhất là tại vùng giáp ranh với nơi có dịch và những khu vực nguy cơ cao; tổ chức lấy mẫu xét nghiệm đối với lợn, sản phẩm từ lợn nghi mang mầm bệnh.

Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp, hỗ trợ các địa phương xử lý ổ dịch, tăng cường giám sát dịch tễ, hướng dẫn tiêu hủy lợn mắc bệnh, vệ sinh, khử trùng và kiểm soát hoạt động vận chuyển, giết mổ. Các cơ quan chức năng đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người chăn nuôi thực hiện nghiêm các biện pháp an toàn sinh học, kiểm soát nguồn thức ăn, nước uống, xử lý chất thải và tiêm phòng cho đàn lợn đủ điều kiện theo hướng dẫn chuyên môn; đồng thời kiểm tra, xử lý nghiêm hành vi che giấu dịch bệnh, vận chuyển, kinh doanh lợn bệnh hoặc lợn không rõ nguồn gốc.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Vĩnh Long Lê Văn Đông nhận định, dịch tả lợn châu Phi là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, tỷ lệ chết có thể lên đến 100%. Đáng chú ý, các chủng virus dịch tả lợn châu Phi đang lưu hành gồm chủng genotype II và chủng tái tổ hợp genotype I/II, cho thấy sự đa dạng về di truyền của virus, gây khó khăn cho công tác giám sát, truy xuất nguồn lây và lựa chọn biện pháp phòng, chống dịch phù hợp.

Trong khi đó, chăn nuôi tại Vĩnh Long phần lớn có quy mô nhỏ, lẻ, điều kiện an toàn sinh học còn hạn chế. Thời tiết mưa nhiều, ngập úng và triều cường hiện nay cũng có thể làm gia tăng nguy cơ phát tán mầm bệnh, đặt ra yêu cầu tăng cường giám sát và chủ động phòng dịch tại cơ sở.

Thời gian tới, ngành nông nghiệp tiếp tục phối hợp với các địa phương giám sát dịch bệnh tại từng hộ chăn nuôi, nhất là khu vực từng xảy ra dịch và những nơi có nguy cơ cao; hướng dẫn vệ sinh, tiêu độc, khử trùng, kịp thời phát hiện và xử lý các ổ dịch mới phát sinh. Ngành cũng triển khai tiêm vaccine phòng bệnh dịch tả lợn châu Phi cho đàn lợn thịt khỏe mạnh thuộc diện tiêm tại các xã vùng đệm theo hướng dẫn chuyên môn; tăng cường kiểm soát vận chuyển lợn, sản phẩm từ lợn, hoạt động giết mổ và bảo đảm an toàn thực phẩm.

Sở Nông nghiệp và Môi trường kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo UBND 124 xã, phường tập trung nguồn lực xử lý ổ dịch theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn, chủ động giám sát tại các khu vực nguy cơ cao, kiểm tra và lấy mẫu đối với lợn nghi mắc bệnh, sản phẩm từ lợn nghi mang mầm bệnh. Các trường hợp vi phạm quy định về phòng, chống dịch, trong đó có hành vi không khai báo dịch bệnh, sẽ bị xử lý theo quy định.

Tỉnh Vĩnh Long hiện có tổng đàn lợn 805.121 con, giảm 3,51% so với cùng kỳ năm trước. Toàn tỉnh có 2.817 trại lợn; trong đó, có 27 trang trại lợn liên kết sản xuất với Công ty CP.