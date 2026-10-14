Bắc Ninh: Phạt 205 triệu đồng doanh nghiệp kinh doanh mỹ phẩm không rõ nguồn gốc

Công ty Trách nhiệm hữu hạn RRMB BEAUTY bắt đầu hoạt động từ tháng 6/2026, do bà Lý Hồng Thương làm Giám đốc, người đại diện theo pháp luật. Ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp gồm mỹ phẩm, sản phẩm chăm sóc da, nước hoa và các sản phẩm chăm sóc cá nhân tại cửa hàng, trên sàn thương mại điện tử, website và mạng xã hội...

Lực lượng cảnh sát kinh tế, quản lý thị trường kiểm tra kho hàng của Công ty Trách nhiệm hữu hạn RRMB BEAUTY tại xã Tam Đa.

Qua quá trình nắm tình hình, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an thành phố Bắc Ninh phát hiện kho hàng của doanh nghiệp này tại thôn Lạc Nhuế, xã Tam Đa có dấu hiệu nghi vấn. Ngày 4/9, đơn vị phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 7, Chi cục Quản lý thị trường Bắc Ninh kiểm tra .

Qua đó, lực lượng chức năng phát hiện, tạm giữ hơn 233 nghìn sản phẩm mỹ phẩm thuộc nhiều chủng loại, gồm: 22 nghìn chai sữa dưỡng thể, 850 chai xịt làm trắng da, 38 nghìn hộp phấn, gần 51 nghìn thỏi son và 45,6 nghìn tuýp kem che khuyết điểm, 66,5 nghìn hộp kem dưỡng da, 6 nghìn tuýp kem tẩy tế bào chết... Tổng trị giá số hàng hóa theo giá niêm yết hơn 10,19 tỷ đồng.

Tại thời điểm kiểm tra, Giám đốc doanh nghiệp không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ hợp pháp của toàn bộ số mỹ phẩm trên.

Mỹ phẩm không rõ nguồn gốc được phát hiện, thu giữ tại doanh nghiệp.

Lực lượng chức năng đã tịch thu toàn bộ số hàng hóa vi phạm, đồng thời xử phạt Công ty TNHH RRMB BEAUTY 205 triệu đồng về hai hành vi: Kinh doanh tại địa điểm không thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh theo quy định và kinh doanh hàng hóa là mỹ phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Việc phát hiện vi phạm, thu giữ hàng hóa không rõ nguồn gốc của lực lượng công an, quản lý thị trường thành phố góp phần nâng cao hiệu quả đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ, bảo vệ quyền lợi và sức khỏe người tiêu dùng.