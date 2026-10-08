Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT), chống ùn tắc giao thông trong đô thị Nha Trang, UBND tỉnh cùng các đơn vị liên quan đang triển khai đồng bộ các giải pháp, trong đó chú trọng nâng cấp các tuyến đường, xử lý vi phạm, tăng cường công tác tuyên truyền, đồng thời ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, xử phạt.

* Đồng chí Lê Huyền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Kịp thời nâng cấp, nâng cao năng lực vận tải của các tuyến đường

Hiện nay, trên địa bàn khu vực Nha Trang thường xuyên xảy ra tình trạng kẹt xe cục bộ, ảnh hưởng đến phát triển du lịch và nhu cầu đi lại của người dân. Qua kiểm tra và nắm tình hình, hiện nay, Khánh Hòa nói chung và khu vực Nha Trang nói riêng đang thu hút lượng khách du lịch rất lớn khiến áp lực về nhu cầu vận tải ngày càng gia tăng. Khu vực Nha Trang còn một số tồn tại, bất cập về tổ chức giao thông, hoạt động vận tải hành khách và kết cấu hạ tầng giao thông, ảnh hưởng đến việc lưu thông của phương tiện, tiềm ẩn nguy cơ ùn tắc, mất TTATGT. Vì vậy, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các địa phương nghiêm túc theo dõi, giám sát toàn diện về tình trạng kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, quản lý hoạt động vận tải; thường xuyên rà soát, hoàn thiện hệ thống báo hiệu đường bộ, làm gờ giảm tốc tại các vị trí giao cắt; triển khai ngay các giải pháp xử lý khu vực có nguy cơ ùn tắc, bảo đảm ATGT thông suốt trên các tuyến đường, kịp thời báo cáo, tham mưu UBND tỉnh xem xét, xử lý các vấn đề thuộc thẩm quyền. UBND tỉnh cũng giao Sở Xây dựng tiến hành rà soát tổng thể các tuyến giao thông quan trọng, huyết mạch tại khu vực các phường: Nha Trang, Nam Nha Trang, Tây Nha Trang, Bắc Nha Trang, đề xuất phương án cải tạo nâng cấp nhằm nâng cao năng lực vận tải của các tuyến đường, góp phần giảm thiểu việc ùn tắt giao thông.

Bên cạnh đó, UBND các phường khu vực Nha Trang, đặc biệt là phường Nha Trang cần tăng cường giải tỏa vi phạm, xử lý nghiêm các hành vi lấn chiếm hành lang ATGT, vỉa hè đô thị; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và khai thác các cơ sở dữ liệu dùng chung trong quản lý, giám sát, điều hành giao thông. UBND tỉnh đã giao Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông và các lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về TTATGT theo phương châm “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”; tập trung lực lượng siết chặt công tác kiểm tra, xử lý vi phạm đối với hoạt động vận tải hành khách bằng xe ô tô. Đồng thời, khẩn trương đẩy nhanh tiến độ đầu tư, trang bị hệ thống camera giám sát xử lý vi phạm giao thông đồng bộ trên các tuyến phố.

* Trung tá Lê Đức Thuận - Đội phó Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1 (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh): Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền

Nguyên nhân gây ùn tắc giao thông ở đô thị Nha Trang do ý thức của người tham gia giao thông chưa cao, thường xuyên vi phạm TTATGT như: Quay đầu, rẽ không đúng nơi quy định, dừng xe, đỗ xe gây ùn tắc giao thông... Bên cạnh đó, kết cấu hạ tầng đường bộ chưa bảo đảm, chậm phát triển so với tốc độ phát triển của phương tiện giao thông đường bộ. Đặc biệt, sau sáp nhập tỉnh, nhiều người dân từ phía nam đến đô thị Nha Trang sinh sống và làm việc, kéo theo phương tiện giao thông tăng, dẫn đến tăng áp lực đối với hạ tầng đường bộ của địa phương. Tình trạng buôn bán, lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, trông giữ xe trái phép, đặc biệt tại các khu vực chợ, hay đưa đón con đi học tại các trường học của người dân... gây cản trở người tham gia giao thông. Các đường ngang (nơi giao nhau giữa đường bộ và đường sắt) tại trung tâm đô thị Nha Trang không còn phù hợp với tình hình TTATGT hiện tại, gây ra ùn tắc giao thông vào giờ cao điểm.

Để giảm ùn tắc giao thông, tôi cho rằng công tác tuyên truyền pháp luật về TTATGT đường bộ đối với người tham gia giao thông có vai trò đặc biệt quan trọng. Thời gian qua, lực lượng Cảnh sát giao thông thường xuyên thay đổi cách thức tuyên truyền, ứng dụng khoa học - công nghệ trong công tác tuyên truyền đối với người dân; tập trung tuyên truyền đối với từng loại đối tượng, đặc biệt là lứa tuổi học sinh. Bên cạnh đó, cần nâng cao sự phối hợp quản lý của cơ quan công an đối với các trường học, cơ quan hành chính trong công tác quản lý cán bộ, xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức, học sinh vi phạm TTATGT. Đồng thời, cần đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học - công nghệ, nâng cao hiệu quả phạt nguội; tiếp tục đầu tư phát triển hệ thống camera AI, hình thành mạng lưới mắt thần, giám sát giao thông; tự động hóa hệ thống tín hiệu đèn, thay đổi chu kỳ tín hiệu đèn tại hệ thống trung tâm giám sát, đặc biệt vào các giờ cao điểm.

* Ông Ngô Khắc Thinh - Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Nha Trang: Tổ chức lại hệ thống giao thông

Trước đây, UBND TP. Nha Trang (cũ) đã có quyết định về việc tổ chức phân luồng giao thông, quy định đỗ xe ô tô theo ngày chẵn và lẻ tại 45 tuyến đường trong khu vực. Tuy nhiên, đặc thù các tuyến đường ở phường Nha Trang là mạng lưới giao thông được quy hoạch ô bàn cờ vuông vức, mặt đường hẹp, khi xe ô tô đậu gần như chiếm gần nửa mặt đường, nếu 2 xe đậu ngược chiều thì đường vô cùng hẹp.

Vì vậy, hiện nay, Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị đang kiểm tra, rà soát hệ thống giao thông đường bộ trên địa bàn phường, trong đó kiểm tra từng tuyến đường, đếm lưu lượng xe thông qua mặt cắt ngang từng tuyến đường vào giờ cao điểm để tính khả năng thông hành. Bên cạnh đó, rà soát hệ thống hạ tầng giao thông để duy tu, sửa chữa, đáp ứng nhu cầu của người dân. Phòng cũng nghiên cứu lại hệ thống báo hiệu đường bộ, cái nào bất hợp lý thì tháo gỡ, tuyến đường nào thiếu thì bổ sung. Trên cơ sở kiểm đếm, đánh giá thực trạng từng tuyến đường, phòng sẽ đề xuất UBND phường xem xét tổ chức lại hệ thống giao thông nhằm giảm tình trạng kẹt xe như hiện nay, trong đó có thể tính đến tổ chức giao thông 1 chiều đối với riêng phương tiện ô tô trên một số tuyến đường phù hợp.