Điện thăm hỏi về trận động đất gây thiệt hại lớn ở Panama

Ngôi nhà bị hư hại sau trận động đất tại Penonome, Panama, ngày 9/10. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Được tin trận động đất ngày 9/10 đã làm nhiều người bị thương, gây thiệt hại lớn đối với nhân dân Panama, ngày 11/10, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện thăm hỏi tới Tổng thống Cộng hòa Panama José Raúl Mulino Quintero.

Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã gửi điện thăm hỏi tới Bộ trưởng Ngoại giao Panama Javier Eduardo Martínez-Acha Vásquez.

Trận động đất có độ lớn 7,5 xảy ra vào trưa 9/10 (giờ địa phương), với tâm chấn nằm cách thị trấn Tonosi thuộc tỉnh Los Santos khoảng 40km về phía Tây Bắc Panama.

Trận động đất đã gây thiệt hại tại nhiều khu vực, ảnh hưởng đến nhà ở, trường học, bệnh viện, đường sá và cầu cống, khiến một số cộng đồng bị cô lập do giao thông gián đoạn.

Theo Hệ thống Bảo vệ dân sự quốc gia Panama, trận động đất đã khiến ít nhất 27 người bị thương và 400 công trình bị hư hại./.