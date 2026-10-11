[Video] Tuyến đường sắt Hà Nội-Lào Cai tăng lên 3 đôi tàu khách mỗi ngày
Từ ngày 10/10, tuyến đường sắt Hà Nội-Lào Cai bổ sung đôi tàu SP15/SP16, nâng tổng số lên 3 đôi tàu khách khai thác thường xuyên mỗi ngày, đáp ứng nhu cầu đi lại ngày càng tăng và phục vụ phát triển du lịch.
Sáng 11/10, chuyến tàu SP15 đầu tiên từ Hà Nội đã đưa 205 hành khách, chủ yếu là khách quốc tế, đến ga Lào Cai.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-tuyen-duong-sat-ha-noi-lao-cai-tang-len-3-doi-tau-khach-moi-ngay-post994461.html