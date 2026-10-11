[Video] Tuyến đường sắt Hà Nội-Lào Cai tăng lên 3 đôi tàu khách mỗi ngày

Chương trình nghệ thuật đặc biệt "Đêm tri ân" được tổ chức vào 19 giờ tối 13/10 tại Công viên Lê Thị Riêng (số 875 Cách Mạng Tháng Tám, phường Hòa Hưng, TPHCM) nhằm thiết thực tri ân đối với các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.