Phường An Xuyên: Khánh thành 2 cầu nông thôn từ nguồn xã hội hoá

Hai cây cầu mang tên Tâm Hiền 9 và Tâm Hiền 10, rộng 2 m, dài lần lượt 20 m và 26 m, có tổng kinh phí xây dựng hơn 220 triệu đồng. Trong đó, gần 200 triệu đồng do Hội Liên hiệp Phụ nữ phường kết nối Ni sư Thích Nữ Diệu Quang, Ban Từ thiện xã hội chùa Dược Sư, Hội Từ thiện Chiêu Tâm vận động các mạnh thường quân tại Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ; phần còn lại do địa phương đối ứng.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khánh thành cầu Tâm Hiền 9 và

Tâm Hiền 10.

Ông Hồ Văn Ly, người dân Khóm 17, phấn khởi cho biết, cầu đưa vào sử dụng giúp người dân lưu thông, vận chuyển hàng hoá thuận tiện hơn, học sinh đến trường an toàn hơn, nhất là trong mùa mưa.

Dịp này, Ban tổ chức trao 50 suất quà tặng hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Bà Phạm Thị Thu Hương, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ phường, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường (bìa phải) và bà Trịnh Tuyết Ngọc, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ phường, Chủ tịch Công đoàn phường An Xuyên, trao thư cảm ơn các nhà tài trợ xây dựng cầu.

Cầu mới hoàn thành, đưa vào sử dụng giúp người dân đi lại và vận chuyển hàng hoá thuận tiện hơn.

Hai cây cầu hoàn thành không chỉ cải thiện điều kiện đi lại của người dân mà còn thể hiện tinh thần chung tay của các tổ chức, nhà hảo tâm và địa phương trong chăm lo đời sống cộng đồng./.