Phường An Xuyên: Khánh thành 2 cầu nông thôn từ nguồn xã hội hoá
Ngày 11/10, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường An Xuyên phối hợp với các đơn vị tài trợ tổ chức khánh thành, bàn giao 2 cầu giao thông nông thôn tại Khóm 17.
Hai cây cầu mang tên Tâm Hiền 9 và Tâm Hiền 10, rộng 2 m, dài lần lượt 20 m và 26 m, có tổng kinh phí xây dựng hơn 220 triệu đồng. Trong đó, gần 200 triệu đồng do Hội Liên hiệp Phụ nữ phường kết nối Ni sư Thích Nữ Diệu Quang, Ban Từ thiện xã hội chùa Dược Sư, Hội Từ thiện Chiêu Tâm vận động các mạnh thường quân tại Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ; phần còn lại do địa phương đối ứng.
Tâm Hiền 10.
Ông Hồ Văn Ly, người dân Khóm 17, phấn khởi cho biết, cầu đưa vào sử dụng giúp người dân lưu thông, vận chuyển hàng hoá thuận tiện hơn, học sinh đến trường an toàn hơn, nhất là trong mùa mưa.
Hai cây cầu hoàn thành không chỉ cải thiện điều kiện đi lại của người dân mà còn thể hiện tinh thần chung tay của các tổ chức, nhà hảo tâm và địa phương trong chăm lo đời sống cộng đồng./.
Nguồn Cà Mau: https://baocamau.vn/phuong-an-xuyen-khanh-thanh-2-cau-nong-thon-tu-nguon-xa-hoi-hoa-a133165.html