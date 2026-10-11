Đà Nẵng trao Giải thưởng '15 tháng 10' và 'Thanh niên sống đẹp'

Anh Nguyễn Bá Duân, Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam TP Đà Nẵng phát biểu tại buổi lễ.

Tham dự chương trình có ông Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng; bà Trần Thị Mẫn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, cùng đại diện lãnh đạo các tổ chức thành viên, đơn vị trực thuộc và đông đảo cán bộ Hội, hội viên, thanh niên tiêu biểu.

Tại chương trình, các đại biểu và thanh niên thành phố cùng ôn lại chặng đường 70 năm xây dựng, phát triển của Hội LHTN Việt Nam; khẳng định vai trò của tổ chức Hội trong đoàn kết, tập hợp, đồng hành và phát huy sức mạnh của các tầng lớp thanh niên. Dưới sự lãnh đạo của Đảng và vai trò nòng cốt của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội đã có nhiều đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP Đà Nẵng trao Giải thưởng “15 tháng 10” cho các cán bộ Hội, thủ lĩnh thanh niên tiêu biểu năm 2026.

Phát biểu tại buổi lễ, anh Nguyễn Bá Duân, Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam TP Đà Nẵng bày tỏ tin tưởng mỗi cán bộ Hội, hội viên, thanh niên sẽ trở thành hạt nhân lan tỏa những giá trị tốt đẹp; mỗi tổ chức Hội là mái nhà chung để thanh niên kết nối, cống hiến và trưởng thành. Qua những công trình, phần việc thiết thực và hành động đẹp, tuổi trẻ thành phố góp sức xây dựng Đà Nẵng năng động, nhân văn, hiện đại và phát triển bền vững.

Các cá nhân tiêu biểu được trao Giải thưởng “Thanh niên sống đẹp” cấp thành phố Đà Nẵng năm 2026.

Dịp này, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP Đà Nẵng trao Giải thưởng “15 tháng 10” cho 32 cán bộ Hội, thủ lĩnh thanh niên tiêu biểu có nhiều đóng góp, sáng kiến nổi bật trong công tác Hội và phong trào thanh niên.

Bên cạnh đó, 38 thanh niên có hành động dũng cảm, lối sống nghĩa tình, giàu lòng nhân ái, tích cực tham gia các hoạt động vì cộng đồng và nỗ lực vươn lên trong cuộc sống được trao Giải thưởng “Thanh niên sống đẹp” cấp thành phố năm 2026.

Từ các gương tiêu biểu này, Ban Thường vụ Hội thành phố sẽ lựa chọn, giới thiệu đề nghị Trung ương Hội LHTN Việt Nam khen thưởng.