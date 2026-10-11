Rà soát, điều chỉnh biển báo trên quốc lộ 6

Những bất cập trên tuyến đường huyết mạch

Quốc lộ 6 qua địa bàn tỉnh Sơn La dài 233,45 km, một số đoạn qua trung tâm các xã, phường được mở rộng theo quy hoạch, kết cấu mặt đường bê tông nhựa. Trong đó, Khu Quản lý đường bộ I được giao quản lý 214,58 km; đoạn dài 18,87 km qua khu vực nội thị thành phố Sơn La trước đây được giao Sở Xây dựng quản lý.

Đây là tuyến giao thông có lưu lượng phương tiện tương đối lớn. Những năm qua, quốc lộ 6 được quan tâm đầu tư sửa chữa, cải tạo, xử lý các điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông và những bất cập về tổ chức giao thông. Giai đoạn 2019-2026, toàn tuyến đã triển khai 31 dự án với 86 đoạn tuyến, trong đó có 11 dự án sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường và 20 dự án xử lý các điểm hay xảy ra tai nạn giao thông, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông, bất cập về tổ chức giao thông.

Quốc lộ 6 đoạn qua địa phận xã Vân Hồ.

Trên quốc lộ 6 có 23 đoạn tuyến, tổng chiều dài 137,98 km bố trí biển báo tốc độ tối đa cho phép và biển báo khu đông dân cư; 23 đoạn tuyến, dài 17,27 km bố trí biển cấm vượt đối với tất cả các loại xe. Đầu năm 2026, Công an tỉnh thông báo điều chỉnh vị trí, phạm vi áp dụng một số biển báo hạn chế tốc độ trên quốc lộ 6 nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phòng ngừa tai nạn. Theo đó, tại nhiều khu vực nội thị, phạm vi hạn chế tốc độ được điều chỉnh, kéo dài hơn so với trước; trong đó một số đoạn qua phường Mộc Châu, xã Chiềng Hặc, Yên Châu, Mai Sơn được áp dụng mức tốc độ tối đa từ 50-60 km/giờ, tùy loại phương tiện và chiều đường.

Tuy nhiên, việc kéo dài phạm vi hạn chế tốc độ trên một số đoạn tuyến cũng ảnh hưởng đến quá trình lưu thông, nhất là hoạt động vận tải và thời gian di chuyển của phương tiện. Trong khi đó, sau quá trình cải tạo, xử lý các điểm nguy cơ mất an toàn giao thông, điều kiện khai thác tại một số đoạn tuyến đã có thay đổi, đặt ra yêu cầu rà soát, đánh giá lại phạm vi và hiệu lực của hệ thống biển báo để bảo đảm phù hợp với thực tế, vừa an toàn, vừa thuận lợi cho người và phương tiện.

Cán bộ Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2 kiểm tra giấy phép lái xe của người tham gia giao thông.

Anh Đỗ Ngọc Sự, phường Tô Hiệu, chia sẻ: Tôi thường xuyên lái xe trên quốc lộ 6, đầu năm 2026 thấy có nhiều vị trí biển báo hạn chế tốc độ mới cắm trên một số đoạn có ảnh hưởng đến quá trình lưu thông. Có những đoạn đường đã được cải tạo, mặt đường tốt, nhưng phạm vi hạn chế tốc độ kéo dài nên thời gian di chuyển kéo dài thêm, nhất là đối với xe vận tải phải chạy đường dài. Rất mong cơ quan chức năng rà soát, điều chỉnh vị trí biển báo hạn chế tốc độ phù hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình lưu thông.

Sau khi cải tạo, xử lý các điểm tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, điều kiện khai thác tại một số đoạn tuyến đã có sự thay đổi. Vì vậy, việc rà soát, đánh giá lại hệ thống biển báo là cần thiết nhằm bảo đảm phù hợp với thực tế, phát huy hiệu quả cảnh báo, hướng dẫn giao thông, góp phần bảo đảm an toàn và tạo thuận lợi cho người tham gia giao thông.

Kịp thời rà soát, điều chỉnh phù hợp

Trước những phản ánh, kiến nghị của cử tri và nhân dân, ngày 25/6/2026, UBND tỉnh Sơn La ban hành Công văn số 4498/UBND-THKT, yêu cầu khẩn trương rà soát, xử lý các bất cập đối với hệ thống biển báo giao thông và những vấn đề khác trên quốc lộ 6 qua địa bàn tỉnh. Thực hiện chỉ đạo, ngày 2/7/2026, Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Khu Quản lý đường bộ I và UBND các xã, phường dọc quốc lộ 6 tổ chức kiểm tra, rà soát, đánh giá hệ thống báo hiệu đường bộ. Trên cơ sở kết quả thống nhất giữa các cơ quan, đơn vị, Sở Xây dựng tham mưu UBND tỉnh ban hành công văn đề nghị Cục Đường bộ Việt Nam xem xét điều chỉnh hệ thống biển báo trên quốc lộ 6 thuộc địa phận Sơn La. Trong đó, tỉnh đề nghị điều chỉnh một đoạn biển báo “Bắt đầu khu đông dân cư”, 7 đoạn có biển “Tốc độ tối đa cho phép” và 8 đoạn có biển “Cấm vượt”.

Cán bộ Sở Xây dựng và xã Chiềng Mung kiểm tra, rà soát, đánh giá hệ thống báo hiệu đường bộ trên địa bàn xã Chiềng Mung.

Ông Nguyễn Sơn Hồng, Trưởng phòng Quản lý kết cấu hạ tầng, Sở Xây dựng, thông tin: Đến ngày 12/8, Khu Quản lý đường bộ I đã triển khai hoàn thành việc điều chỉnh phạm vi, hiệu lực, tháo dỡ biển báo không còn phù hợp trên quốc lộ 6 theo nội dung đề nghị của UBND tỉnh với tổng số 8 đoạn tuyến; chiều dài sau khi điều chỉnh phạm vi tác dụng của biển giảm 21,33km so với trước khi điều chỉnh. Kết quả sau khi điều chỉnh đã nhận được phản hồi tích cực, sự đồng thuận của người dân.

Tại một số đoạn thuộc địa bàn Vân Hồ, Mộc Châu, Yên Châu, Mai Sơn, Chiềng Mung, phương án điều chỉnh được tính toán phù hợp theo lý trình, hướng lưu thông và từng nhóm phương tiện. Có những vị trí sau khi xử lý điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông được đề xuất tháo dỡ biển cấm vượt; một số đoạn chuyển từ phạm vi áp dụng đối với tất cả phương tiện sang áp dụng đối với xe tải, xe khách.

Cán bộ Sở Xây dựng và xã Chiềng Mung kiểm tra thực địa khu vực cắm biển báo hạn chế tốc độ trên địa bàn xã Chiềng Mung.

Anh Lê Phú Luân, phường Vân Sơn, chia sẻ: Việc điều chỉnh biển báo lần này tôi thấy rất hợp lý. Một số đoạn trước đây hạn chế tốc độ trên phạm vi khá dài, ảnh hưởng đến thời gian di chuyển. Nay được rà soát, điều chỉnh phù hợp với thực tế tuyến đường, chúng tôi thấy lưu thông thuận lợi hơn, hành trình cũng chủ động hơn.

Cùng chung quan điểm, anh Vũ Duy Thắng, lái xe khách tuyến Sơn La - Hà Nội, chia sẻ: Là người thường xuyên chạy xe khách trên tuyến, tôi rất phấn khởi và đồng tình với việc cơ quan chức năng rà soát, điều chỉnh hệ thống biển báo sát với thực tế, vừa bảo đảm an toàn giao thông, vừa tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp vận tải.

Cán bộ Sở Xây dựng và xã Mai Sơn kiểm tra thực địa khu vực cắm biển báo kết thúc khu dân cư trên địa bàn xã Mai Sơn.

Việc điều chỉnh biển báo không chỉ nhằm tạo thuận lợi cho hoạt động vận tải mà quan trọng hơn là bảo đảm hệ thống tổ chức giao thông phù hợp với hiện trạng tuyến đường, điều kiện khai thác và yêu cầu an toàn giao thông. Ông Nguyễn Văn Chính, Phó Giám đốc Sở Xây dựng, thông tin: Thời gian tới, Sở tiếp tục phối hợp với Công an tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức rà soát các vị trí, đoạn tuyến bất cập tổ chức giao thông để kịp thời tham mưu với UBND tỉnh đề xuất, kiến nghị Cục Đường bộ Việt Nam bố trí kinh phí để sửa chữa, điều chỉnh, khắc phục nhằm nâng cao điều kiện an toàn khai thác. Cùng với đó, phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các xã, phường và các đơn vị liên quan tăng cường triển khai các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo đảm trật tự ATGT, nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong công tác bảo đảm TTATGT, phòng ngừa, ngăn chặn, giảm thiểu tai nạn

Việc rà soát, điều chỉnh hệ thống biển báo trên quốc lộ 6 cho thấy, khi những bất cập trong tổ chức giao thông được phát hiện và khắc phục kịp thời, hiệu quả khai thác tuyến đường sẽ được nâng cao, hoạt động vận tải thuận lợi hơn, an toàn cho người và phương tiện được bảo đảm. Đây cũng là cơ sở để các cơ quan chức năng tiếp tục nâng cao hiệu quả quản lý hạ tầng giao thông, góp phần xây dựng Quốc lộ 6 an toàn, thông suốt, đáp ứng nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa của nhân dân.