Panama ban bố tình trạng khẩn cấp sau trận động đất mạnh

Theo đó, Tổng thống Jose Raul Mulino đã chỉ đạo thành lập một ủy ban điều phối các hoạt động cứu trợ, quản lý nguồn lực và giải quyết nhu cầu của các cộng đồng bị ảnh hưởng. Chính phủ Panama cũng đã thiết lập các trung tâm tiếp nhận quyên góp, trong đó có một điểm tại Công viên Omar ở thủ đô Panama City. Các văn phòng chính quyền cấp tỉnh cũng được trưng dụng làm điểm tiếp nhận quyên góp bổ sung.

Trong khi đó, sân bay quốc tế Tocumen ở phía Đông Panama City cho biết vẫn duy trì các biện pháp phòng ngừa nhằm bảo đảm an toàn cho hành khách và nhân viên sau trận động đất. Hoạt động cất, hạ cánh sẽ tạm thời bị đình chỉ mỗi khi xảy ra dư chấn để kiểm tra đường băng, đường lăn, sân đỗ và các hạng mục cơ sở hạ tầng khác.

Panama nằm trong khu vực “Vành đai lửa” Thái Bình Dương, nơi thường xuyên xảy ra hoạt động địa chấn. Theo Hệ thống Bảo vệ dân sự quốc gia Panama, trận động đất có độ lớn 7,5 trưa 9/10 đã khiến ít nhất 27 người bị thương và 400 công trình bị hư hại.