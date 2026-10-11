Rà soát các vị trí xung yếu, chủ động ứng phó thiên tai

Cán bộ Sở Xây dựng kiểm tra một cây cầu.

Theo đó, Ban Quản lý bảo trì và tư vấn xây dựng giao thông cùng các nhà thầu quản lý, bảo dưỡng thường xuyên tuyến cao tốc, quốc lộ, đường tỉnh và đường đô thị chủ động phòng ngừa, ứng phó nguy cơ ngập lụt, lũ quét, bảo đảm giao thông trên hệ thống đường bộ.

Các cơ quan, đơn vị cần phối hợp với đơn vị quản lý, vận hành nhà máy thủy điện, hồ chứa, đập thủy lợi để kịp thời nắm bắt kế hoạch, thời gian xả lũ; xác định đầu mối liên lạc và cơ chế chia sẻ thông tin, bảo đảm chủ động triển khai các phương án ứng phó khi có mưa lớn, lũ dâng.

Tập trung rà soát các đoạn đường, cầu yếu và những vị trí có nguy cơ sạt lở, xói lở, hư hỏng mố, trụ cầu do ảnh hưởng của nước dâng hoặc hoạt động xả lũ kết hợp mưa lớn kéo dài.

Các vị trí có nguy cơ mất an toàn cần được gia cố, sửa chữa kịp thời; đồng thời xây dựng phương án cụ thể để phân luồng, bảo đảm giao thông khi xảy ra ngập nước hoặc hư hỏng công trình.

Đối với các cầu được xây dựng, đưa vào khai thác từ lâu, có kết cấu móng, trụ chưa được thiết kế theo các tiêu chuẩn, giải pháp hiện nay và nằm tại khu vực lòng sông, suối có nguy cơ xói lở, các đơn vị phải thường xuyên kiểm tra, đánh giá tình trạng hoạt động (nhất là khi mực nước lũ dâng cao, xuất hiện cây trôi hoặc dòng chảy xiết). Kịp thời phát hiện các dấu hiệu bất thường như hư hỏng, dịch chuyển gối cầu, dao động lớn để cảnh báo, hạn chế phương tiện hoặc cấm cầu khi cần thiết.

Trong thời gian xảy ra mưa bão, việc kiểm tra, theo dõi các công trình vượt sông, suối như cầu, cống, đường tràn, ngầm phải được tăng cường. Khi điều kiện an toàn không được bảo đảm, các đơn vị cần chủ động cảnh báo, phân luồng, phân làn, hạn chế người và phương tiện qua lại.

Đối với những cầu có tĩnh không lớn, trụ cầu cao, nằm ở khu vực thường có gió lớn hoặc trên các sông, suối có lưu lượng nước đổ về lớn, cần thường xuyên theo dõi điều kiện khai thác, diễn biến gió bão và mực nước để kịp thời áp dụng biện pháp bảo đảm an toàn.

Trường hợp cần thiết, thực hiện cấm cầu đối với một số hoặc tất cả các loại phương tiện theo quy định, trừ phương tiện ưu tiên và phương tiện đang thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn, bảo đảm giao thông.