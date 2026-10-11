Cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình sắp có điều chỉnh đáng chú ý từ 12/10

Cục Đường bộ Việt Nam có văn bản điều chỉnh phương án tổ chức giao thông trên cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình, dự kiến áp dụng từ ngày 12/10/2026.

Theo văn bản số 6199/CĐBVN-TCGT ngày 18/9/2026 của Cục Đường bộ Việt Nam về việc điều chỉnh phương án tổ chức giao thông trên đường cao tốc CT.01 đoạn Cầu Giẽ - Ninh Bình, tốc độ khai thác cho phép tại các làn, đoạn tuyến hiện được quy định tốc độ tối đa 120 km/h sẽ được điều chỉnh xuống 100 km/h.

Các quy định về tốc độ tại những vị trí, đoạn tuyến khác và các nội dung tổ chức giao thông còn lại trên tuyến vẫn được giữ nguyên theo phương án hiện hành.

Theo Cục Đường bộ Việt Nam, việc điều chỉnh được thực hiện trên cơ sở rà soát điều kiện thực tế của tuyến đường, nhằm bảo đảm tốc độ khai thác phù hợp với điều kiện kết cấu hạ tầng và tính đồng bộ trong tổ chức giao thông với các đoạn cao tốc liền kề. Qua đó, góp phần nâng cao an toàn giao thông, bảo đảm khai thác tuyến đường an toàn, ổn định.

Thời điểm áp dụng quy định tốc độ mới được xác định kể từ khi hệ thống báo hiệu đường bộ tương ứng hoàn thành điều chỉnh và đưa vào sử dụng trên tuyến. Dự kiến, việc này được thực hiện từ ngày 12/10/2026.

Cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình dự kiến áp dụng phương án tổ chức giao thông mới từ ngày 12/10.

Để bảo đảm an toàn khi lưu thông trên cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình, các tổ chức, cá nhân và người điều khiển phương tiện cần chủ động theo dõi, quan sát và chấp hành hệ thống báo hiệu đường bộ, đặc biệt là biển báo tốc độ tối đa, tốc độ tối thiểu và biển báo tại các khu vực nút giao.

Người điều khiển phương tiện cũng cần lựa chọn tốc độ phù hợp với điều kiện lưu thông, giữ khoảng cách an toàn, chú ý quan sát khi chuyển làn, ra vào đường cao tốc và chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng.