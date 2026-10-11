Bảy cây cầu bắc qua sông Hồng: Chạy đua tiến độ về đích sớm

Thông tin từ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội cho biết, đơn vị vừa cập nhật tiến độ thi công đồng loạt 7 dự án cầu lớn vượt sông Hồng. Đây là các công trình hạ tầng giao thông trọng điểm nhằm hoàn thiện mạng lưới liên vùng, mở rộng không gian phát triển đô thị và hướng tới mốc hoàn thành, thông xe kỹ thuật vào năm 2027 phục vụ Hội nghị APEC. Theo báo cáo cập nhật, công tác giải phóng mặt bằng cơ bản đáp ứng yêu cầu thi công; nhiều dự án đã hoàn thành 100% phần móng cọc nhồi dưới lòng sông và đang tập trung thi công kết cấu phần trên.

Bứt phá sản lượng tại các nhịp cầu Vành đai 4 và kết nối nội đô

Theo chiều từ Bắc xuống Nam, cầu Hồng Hà kết nối Mê Linh-Ô Diên, là công trình thuộc tuyến đường Vành đai 4 vùng Thủ đô có chiều dài khoảng 4,377 km, giá trị xây dựng khoảng 4.273 tỷ đồng. Dự án đã tổ chức 30 mũi thi công đồng loạt. Lũy kế sản lượng thi công hiện đạt khoảng 46,9%-50% giá trị hợp đồng. Toàn bộ 941/941 cọc khoan nhồi đã hoàn thành, cùng 69/70 bệ trụ và 195/226 đốt thân trụ. Dự án phấn đấu thông xe kỹ thuật vào tháng 7/2027 và hoàn thành toàn bộ trong tháng 10/2027.

Cầu Trần Hưng Đạo đang dần hiện rõ hình hài.

Kế đó là cầu Mễ Sở, kết nối Hà Nội với Hưng Yên, cụ thể là nối xã Hồng Vân (Hà Nội) với xã Mễ Sở (Hưng Yên) trên tuyến Vành đai 4. Cầu có chiều dài hơn 2,02 km với giá trị xây dựng khoảng 1.800 tỷ đồng. Đến nay, sản lượng thi công đạt 45,2%-47,83%. Dự án đã hoàn thành 100% cọc khoan nhồi cầu chính (116/116 cọc) và cầu dẫn (374/374 cọc), đang tập trung thi công bệ, thân trụ, dầm Super-T và kết cấu đúc hẫng. Công trình mục tiêu hoàn thành vào tháng 10/2027.

Đặc biệt, cầu Trần Hưng Đạo bắc qua sông Hồng nối các phường Hồng Hà, Cửa Nam, Hai Bà Trưng với các phường Long Biên, Bồ Đề là dự án thành phần 3 có tổng mức đầu tư hơn 7.800 tỷ đồng theo hình thức PPP (BT).

Ghi nhận từ công trường cho thấy, không khí lao động tại đây đang diễn ra vô cùng khẩn trương và rộn rã. Thông tin từ nhà đầu tư cho biết, giá trị sản lượng thi công của dự án đã vượt mốc 39%-40%. Dự án đã hoàn thành toàn bộ 100% mặt bằng (31,05 ha). Cùng đó, các nhà thầu đã huy động tới 28 mũi thi công đồng loạt. Phía bên đường dẫn đầu kết nối với địa bàn phường Cửa Nam đã hoàn thành 177/207 cọc tương ứng 85%. Những cọc còn lại nằm trong hành lang bảo vệ đê điều sẽ triển khai sau 30/10; 7/7 bệ trụ cầu chính vượt sông Hồng cũng đã hoàn thành. Từ những nền móng vững chắc này, các trụ cầu đang vươn cao, kết cấu dầm vòm thép mang hình dáng biểu tượng vô cực độc đáo bắt đầu được gia công tại xưởng và triển khai lắp đặt trên dầm chủ.

Dự án cầu Ngọc Hồi cũng đang được các nhà thầu khẩn trương thi công.

Tăng tốc thi công các trục kết nối huyết mạch và cửa ngõ

Cầu Vân Phúc kết nối Hà Nội-Phú Thọ với tổng chiều dài 7,77 km và tổng mức đầu tư hơn 3.440 tỷ đồng, sản lượng thi công dự án đã đạt 30,3%-32,15%. Toàn bộ 102/102 cọc khoan nhồi cầu chính dưới sông đã hoàn thành. Nhà thầu đang tập trung 4 mũi thi công đúc hẫng trụ P52-P55 và lao lắp dầm Super-T, hướng tới thông xe kỹ thuật vào giữa quý III/2027 và hoàn thành trong quý IV/2027.

Kế nữa là cầu Ngọc Hồi kết nối Vành đai 3,5 phía Nam, cụ thể là nối Thanh Trì (Hà Nội) với xã Văn Giang (Hưng Yên), dự án có tổng chiều dài 7,5 km, tổng mức đầu tư 10.197,833 tỷ đồng. Giá trị sản lượng thi công đạt khoảng 23%-23,98%. Các nhà thầu đã hoàn thành 80/80 cọc khoan nhồi trụ tháp chính, huy động 18 mũi thi công phần cầu dẫn.

Phối cảnh thiết kế cầu dây văng Tứ Liên bắc qua sông Hồng.

Ngoài các cây cầu nói trên, cầu Tứ Liên có trục kết nối từ trung tâm Hà Nội sang Đông Anh có phạm vi nghiên cứu 5,15 km, riêng cầu chính dây văng dài 1,0 km. Tổng mức đầu tư dự án thành phần 2 là hơn 15.000 tỷ đồng. Sản lượng thi công tuy mới đạt 20,4%-22,6%, song công trình đã hoàn thành 84/84 cọc khoan nhồi trụ tháp chính P37, P38, 2/2 bệ trụ chính và đang thi công các đốt thân tháp, dầm ngang cùng hệ thống hầm chui QL.5. Thời gian dự kiến hoàn thành trước tháng 11/2027.

Cuối cùng là cầu Thượng Cát kết nối Vành đai 3,5 phía Tây Bắc có chiều dài toàn tuyến 5,4 km, tổng mức đầu tư 7.302 tỷ đồng. Sản lượng thi công đạt thấp nhất là 16,2%-17,51%. Cầu chính hệ dây văng đã thi công xong 118/118 cọc khoan nhồi trụ P29-P33, hoàn thành 2/3 bệ trụ và đang tiếp tục thi công thân trụ cùng phần cầu dẫn hai đầu.

Cho đến nay, tất cả 7 dự án cầu vượt sông Hồng đều đang được UBND TP Hà Nội giám sát tiến độ sát sao theo "đường găng", báo cáo cập nhật hằng tuần nhằm đảm bảo mục tiêu hoàn thành hoặc thông xe kỹ thuật trong năm 2027, kịp thời phục vụ Hội nghị APEC 2027.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội, việc đồng loạt triển khai 7 cây cầu lớn không chỉ xóa bỏ rào cản chia cắt địa lý, giải quyết tình trạng ùn tắc tại các cửa ngõ, mà còn khép kín các tuyến vành đai trọng điểm (Vành đai 3,5 và Vành đai 4). Đây chính là đòn bẩy chiến lược để hiện thực hóa quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, đưa dòng sông lịch sử trở thành trục cảnh quan trung tâm, xanh-hiện đại, mở ra không gian phát triển bứt phá cho Hà Nội trong thập kỷ mới.

Theo đề án điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng tỷ lệ 1/5.000, thành phố dự kiến quy hoạch thêm 5 cầu vượt sông Hồng trên Trục đại lộ cảnh quan, giai đoạn 2026-2038, gồm cầu Liên Trung, Tàm Xá, Cự Khối, Bát Tràng và Khuyến Lương.

Như vậy, trên sông Hồng có 6 cầu đang khai thác là Thăng Long, Nhật Tân, Long Biên, Chương Dương, Vĩnh Tuy và Thanh Trì; 6 cầu đang thi công gồm Hồng Hà, Thượng Cát, Tứ Liên, Trần Hưng Đạo, Ngọc Hồi và Mễ Sở.

Với việc dự kiến bổ sung quy hoạch 5 cầu, hệ thống cầu vượt sông Hồng dọc Trục đại lộ cảnh quan sẽ nâng lên 17. Điểm đầu là cầu Hồng Hà, điểm cuối là cầu Mễ Sở.