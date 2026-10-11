Video 20 phút giải cứu tài xế mắc kẹt trong cabin

Video giải cứu nam tài xế mắc kẹt trong cabin. Nguồn: Công an tỉnh Tuyên Quang.

Ngày 11/10, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) vừa giải cứu thành công một tài xế bị mắc kẹt trong cabin xe tải biến dạng sau vụ tai nạn giao thông.

Theo đó, khoảng 20h10 ngày 10/10, tại Km56+300 thuộc thôn Thượng Ấm, xã Bình Ca, tỉnh Tuyên Quang đã xảy ra va chạm mạnh giữa xe ô tô đầu kéo và xe ô tô tải.

Cú va chạm khiến cabin xe tải bị bẹp dúm, tài xế Quan Văn Chiến (SN 1995, trú tại xã Thượng Lâm, tỉnh Tuyên Quang) bị thương nặng và kẹt cứng bên trong, không thể tự thoát ra ngoài.

Ngay khi nhận được tin báo, Đội PCCC&CNCH khu vực Long Bình An đã lập tức điều động cán bộ, chiến sĩ cùng các phương tiện, thiết bị chuyên dụng nhanh chóng đến hiện trường. Do phần cabin bị biến dạng nghiêm trọng, lực lượng CNCH đã phối hợp với Cảnh sát giao thông và người dân địa phương sử dụng banh cắt, kích thủy lực để tách từng phần khung sắt, tạo khoảng trống tiếp cận nạn nhân an toàn.

Hình ảnh lực lượng chức năng cắt cabin đê giải cứu nam tài xế. Ảnh: Cắt từ clip.

Với tinh thần khẩn trương và thao tác kỹ thuật chính xác, đến 20h30 cùng ngày, tài xế đã được đưa ra ngoài an toàn và nhanh chóng chuyển đến cơ sở y tế cấp cứu.

Sự có mặt kịp thời cùng tinh thần trách nhiệm hết lòng vì Nhân dân của lực lượng PCCC&CNCH đã tiếp tục khắc họa rõ nét hình ảnh người công an "Vì nước quên thân, vì dân phục vụ".