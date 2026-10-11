Mưa ở Nam bộ gia tăng từ ngày 13-10

Mưa lớn kết hợp triều cường gây ngập một số tuyến đường ở TPHCM trong thời gian qua. Ảnh: KIÊN CƯỜNG

Hiện khu vực Nam bộ nằm ở rìa phía Nam của áp cao lục địa tăng cường yếu lệch Đông, kết hợp với dải hội tụ nhiệt đới có vị trí đi qua miền Tây Nam bộ. Do đó, trời nhiều mây, rải rác có mưa vừa và dông, có nơi mưa to đến rất to.

Chiều nay 11-10, khu vực miền Đông Nam bộ có mưa muộn hơn miền Tây Nam bộ, tập trung vào chiều tối. Các khu vực có mưa to gồm Tây Ninh, Đồng Tháp, An Giang và Cà Mau.

Các ổ mây dông hình thành ở khu vực Nam bộ và cao nguyên Trung bộ. Ảnh chụp lại màn hình radar thời tiết lúc 15 giờ 30 phút ngày 11-10

Ngày 12-10, mưa vẫn tiếp tục trên diện rộng tại các tỉnh, thành Nam bộ, nhưng cường độ mưa vừa và mưa to có xu hướng giảm (tạm thời). Từ ngày 13-10, các nhiễu động gió Đông trên cao di chuyển về phía đất liền Nam bộ, khiến mưa to gia tăng trở lại. Thời gian mưa tập trung vào chiều, tối và đêm.

Chiều 11-10, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia có báo cáo về nhận định xu thế khí hậu cả nước từ ngày 11-10 đến 10-11. Theo báo cáo, nhiệt độ trung bình trên cả nước phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm từ 1 đến 2 độ C. Riêng Bắc bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế, nhiệt độ trung bình cao hơn từ 1,5 đến 2,5 độ C, có nơi cao hơn. Cơ quan khí tượng nhận định, hoạt động của bão và áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông trong 30 ngày tới có xu hướng ít hơn trung bình nhiều năm. Tuy nhiên, vẫn cần đề phòng khả năng bão hoặc áp thấp nhiệt đới ảnh hưởng đến đất liền Việt Nam. Trong vòng 30 ngày tới, mưa vừa, mưa to trên diện rộng tập trung nhiều tại Trung bộ. Không khí lạnh ở miền Bắc có cường độ hoạt động yếu hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.