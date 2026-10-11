Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai (12/10/2026): Bắc Bộ ngày nắng, Trung Bộ mưa dông rải rác

Trong 24 giờ tới, khu vực Bắc Bộ duy trì thời tiết ngày nắng ráo, đêm không mưa hoặc có mưa vài nơi. Trái lại, các khu vực từ Thanh Hóa đến Duyên hải Nam Trung Bộ, Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ xuất hiện mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to về chiều tối và đêm.

Điểm nhấn thời tiết 24h tới

Bắc Bộ và Hà Nội: Ngày nắng, đêm không mưa hoặc chỉ có mưa vài nơi, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 29-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Trung Bộ: Thanh Hóa đến Huế có mưa vài nơi, riêng TP. Huế có mưa, mưa vừa, cục bộ mưa to; Duyên hải Nam Trung Bộ có mưa vừa, mưa to và dông.

Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ: Ngày có mưa rào và dông vài nơi, chiều và tối/đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Dự báo theo khu vực trên đất liền

Bắc Bộ

TP. Hà Nội: Có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31-33 độ.

Tây Bắc Bộ: Có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ, có nơi dưới 20 độ; nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Đông Bắc Bộ: Có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ, vùng núi có nơi dưới 21 độ; nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Bắc Trung Bộ

Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế: Có mây, có mưa vài nơi; riêng TP. Huế có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ; nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ: Nhiều mây. Phía Bắc (TP. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk) có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông. Phía Nam có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ; nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Khu vực Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ, có nơi dưới 20 độ; nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ.

Nam Bộ

Khu vực Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ; nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

TP. Hồ Chí Minh: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ; nhiệt độ cao nhất từ 31-33 độ.

Cảnh báo thời tiết nguy hiểm

Tại các khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, Duyên hải Nam Trung Bộ, Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ (bao gồm cả TP. Hồ Chí Minh), trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Người dân tại các khu vực có cảnh báo dông lốc cần chủ động các biện pháp phòng tránh hiện tượng thời tiết nguy hiểm, hạn chế lưu thông ngoài trời khi xuất hiện mưa lớn và gió giật mạnh.

Đại Ngàn

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI) từ các bản tin dự báo thời tiết của Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia